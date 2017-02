/R E P R I S E -- Avis aux médias - Jean-François Lisée et Carole Poirier proposent des mesures concrètes pour favoriser l'intégration des immigrants à l'emploi/







QUÉBEC, le 5 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef de l'opposition officielle, Jean?François Lisée, et la députée d'Hochelaga-Maisonneuve et porte?parole du Parti Québécois en matière d'immigration et de communautés culturelles, Carole Poirier, présenteront des mesures concrètes, et pouvant être mises en place immédiatement, afin de favoriser l'intégration des immigrants à l'emploi.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le lundi 6 février



HEURE : 13 h 30



LIEU : Permanence du Parti Québécois

1200, avenue Papineau, bureau 150

Montréal H2K 4R5

