/R E P R I S E -- Avis aux médias - Allocution de Dawn Farrell, Présidente et chef de la direction de TransAlta Corporation/







Naviguer dans un paysage politique en changement

MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle canadien de Montréal invite les membres des médias à un diner conférence en présence de Dawn Farrell, Présidente et chef de la direction de TransAlta Corporation. L'événement aura lieu le 6 février à l'Hôtel Omni Mont-Royal, 1050 Rue Sherbrooke Ouest à Montréal.

DESCRIPTION

Au cours des derniers mois, les gouvernements fédéral et provincial de l'Alberta ont adopté plusieurs politiques en vue d'offrir à notre pays un avenir énergétique plus propre. Ces politiques auront de profondes répercussions sur le secteur de l'électricité au Canada. Joignez-vous à Dawn Farrell, présidente et chef de la direction de TransAlta, qui décrira comment elle navigue dans ce paysage politique en mouvement alors qu'elle est à la tête de l'une des plus importantes sociétés privées canadiennes d'électricité. Mme Farrell exposera ses vues sur les défis et les opportunités du secteur de l'énergie au Canada, sur l'importance de faire les bons investissements dans les nouvelles infrastructures et sur une transition énergétique qui concilie la protection de l'environnement, les prix à la consommation et la croissance économique.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI : Conférence de Dawn Farrell QUI : Cercle canadien de Montréal QUAND : 6 février à 12 h. OÙ : l'Hôtel Omni Mont-Royal,

1050 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

