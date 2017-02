Dernière journée d'inscription - La ministre Lucie Charlebois invite les fumeurs à s'inscrire au Défi J'arrête, j'y gagne!







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser une meilleure qualité de vie et une meilleure santé à toute la population du Québec, la ministre Lucie Charlebois invite les fumeuses et les fumeurs qui souhaitent abandonner la cigarette à s'inscrire au Défi J'arrête, j'y gagne!, qui se déroule cette année du 6 février au 19 mars.

« L'un des grands avantages de ce défi, c'est le soutien dont bénéficient les participantes et les participants. Ils sont outillés et soutenus de façon continue, par divers moyens et aussi par des experts ainsi que toute une communauté de gens qui, comme eux, recherchent une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. La première étape pour relever le défi, et être fier de soi, c'est de se commettre. J'invite donc les fumeuses et les fumeurs à en apprendre davantage à propos de ce défi, et à y prendre part », a déclaré la ministre.

Chaque année, le Défi J'arrête, j'y gagne! consiste pour les participantes et participants à s'engager à cesser de fumer pendant six semaines. Les gens qui désirent rompre avec cette habitude peuvent s'inscrire tout à fait gratuitement. Cela leur donne accès à une panoplie de ressources et d'outils de soutien. Depuis la première édition, en l'an 2000, plus de 250 000 personnes ont réussi à ne pas fumer pendant les six semaines de la durée du Défi. Ce qui représente un taux de réussite moyen de deux participants sur trois. En outre, il est estimé qu'une personne qui cesse de fumer pour une telle période a six fois plus de chances de cesser pour de bon.

« J'ai moi-même été fumeuse. Je connais les difficultés associées au sevrage et au changement d'habitudes. Il m'a d'ailleurs fallu quelques essais pour venir à bout de la cigarette. Maintenant, plus que tout, je connais les bénéfices associés à un mode de vie sans fumée, et sans la dépendance aux produits du tabac. Arrêter de fumer est réalisable et quand des milliers de personnes relèvent le Défi en même temps, les chances de réussite se multiplient. Voilà donc une belle occasion à saisir et un moyen de plus d'atteindre notre cible collective de réduire le taux de tabagisme à 10 % d'ici 2025, fixée dans la Politique gouvernementale de prévention en santé », a conclu Lucie Charlebois.

Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage en se rendant sur le site du Défi J'arrête, j'y gagne! à l'adresse www.defitabac.qc.ca. Il s'agit d'une initiative de Capsana, un partenaire du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

