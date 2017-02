JA Solar annonce avoir franchi une étape importante en tant que premier fabricant de produits photovoltaïques à obtenir une assurance de crédit d'acheteur de SINOSURE







BEIJING, le 6 février 2017 /CNW/ - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) (« JA Solar »), un important fabricant mondial de produits à énergie solaire de haute performance, a annoncé aujourd'hui que la société d'assurance d'export et de crédit de la Chine (« SINOSURE ») a fourni une assurance-crédit d'acheteurs à l'exportation pour permettre l'exportation de modules de 300 MW environ de JA Solar pour un projet de modules photovoltaïques développé par une société multinationale d'énergie ENEL S.p.A. (« ENEL ») au Brésil. Le montant total assuré s'élevait à 145 millions de dollars américains.

La Banque de Chine et Banco Santander ont financé les modules solaires, alors qu'ENEL a octroyé une garantie d'emprunt et SINOSURE a accordé une assurance-crédit d'acheteurs à l'exportation.

Mr Jian Xie, président de JA Solar, a commenté comme suit : « Cette transaction démontre que le secteur financier reconnait la qualité et la fiabilité des modules de JA et qu'ils sont rassurés d'engager d'importants capitaux dans les projets alimentés par JA. Cette transaction représente une importante étape pour le développement de projet solaire pour les économies émergentes, car il s'agit d'un modèle de financement de structures qui peut réduire les coûts de capitaux et accélérer le rythme du développement. Nous avons hâte de voir ce modèle de financement appuyer davantage d'autres déploiements solaires au Brésil et dans d'autres marchés émergents. »

