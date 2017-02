NRStor Inc. annonce un placement en actions par le Labourers' Pension Fund of Central and Eastern Canada







TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - NRStor Inc., un développeur de projets de stockage de l'énergie établi à Toronto, est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un engagement de financement par actions de 11 millions de dollars et la possibilité d'utiliser 200 millions de dollars en capitaux additionnels pour sa filière de projets envisagés dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Labourers' Pension Fund of Central and Eastern Canada (LiUNA), une importante caisse de retraite dont l'actif géré se chiffre à 5,7 milliards de dollars. Fengate Real Asset Investments assurera la gestion de ce placement de LiUNA dans NRStor.

LiUNA a négocié ce financement par actions avec la fondatrice, présidente et chef de la direction de NRStor, Annette Verschuren. L'accord de financement unique en son genre illustre bien l'intérêt grandissant des institutions pour les projets de stockage d'énergie qui accroîtront la capacité de notre réseau électrique à se renouveler et maximiseront son efficacité.

« LiUNA voit là une occasion incroyable de financer son infrastructure de stockage de l'énergie. Nous croyons que le stockage de l'énergie représente un élément essentiel pour soutenir notre système énergétique futur, et nous nous réjouissons de la possibilité d'investir dans des actifs à faible teneur en carbone au nom de notre organisation », a expliqué Joe Mancinelli, vice-président de LiUNA International et gestionnaire régional pour le Centre et l'Est du Canada. « NRStor a mis au point un modèle innovateur pour financer, posséder et gérer des projets de stockage d'énergie, qui s'harmonise avec les priorités de notre syndicat, à savoir la création de valeurs économiques, sociales et environnementales. »

NRStor ouvre la voie à une vaste filière de projets de stockage d'énergie partout au Canada et dans le monde. Elle se réjouit de pouvoir compter sur LiUNA comme partenaire à long terme pour de futurs projets d'infrastructure durable à faible teneur en carbone.

L'investissement a été accueilli favorablement par le gouvernement du Canada. « Cet important investissement dans NRStor montre que les Canadiens sont des chefs de file mondiaux en matière d'innovation énergétique », a affirmé l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. « Il montre comment l'innovation peut créer de nouveaux marchés ou donner un nouveau départ à des industries en les rendant plus productives et efficaces. Ces nouvelles possibilités créent de meilleurs emplois pour les Canadiens - des emplois mieux rémunérés pour la classe moyenne. Les technologies mises de l'avant par NRStor peuvent engendrer une plus grande efficacité énergétique et un environnement plus propre. C'est de cette manière que l'innovation contribue à bâtir un Canada meilleur. »

La capacité de stocker de l'électricité à partir du réseau et de la distribuer lorsque besoin est offre d'immenses avantages à tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement en électricité - des opérateurs de système et services publics aux entreprises commerciales et industrielles, en passant par les clients résidentiels et les collectivités autochtones éloignées.

« À NRStor, nous envisageons l'avenir avec une énergie propre et fiable », a déclaré Mme Verschuren. « Nous travaillons pour inspirer le réseau électrique. Le développement des technologies de stockage de l'énergie offre des occasions d'innovations très intéressantes. Notre partenariat avec LiUNA montre que les caisses de retraite et les investisseurs en infrastructures saisissent aussi l'importance de financer une infrastructure d'énergie propre, et l'argument commercial entourant l'industrie ».

Fondée en 2012, NRStor a obtenu de multiples contrats auprès de l'opérateur de système électrique indépendant de l'Ontario pour des projets de stockage de l'énergie à des fins commerciales, et elle collabore avec Hydrostor et Temporal Power, des entreprises établies en Ontario, pour déployer leurs technologies innovatrices. NRStor a construit la première installation commerciale de volants d'inertie connectée au Canada, et elle a créé la première installation commerciale de stockage d'énergie à air comprimé au Canada.

Dans le secteur résidentiel, NRStor s'est associée à Opus One Solutions pour lancer une nouvelle entreprise, MPower, qui commercialise la batterie Powerwall de Tesla au Canada. Le troisième secteur d'activité de NRStor, NRStor C&I, propose à ses clientèles commerciale et industrielle des solutions pour faire baisser leurs factures d'énergie. Enfin, NRStor travaille en collaboration avec les collectivités autochtones éloignées pour mettre au point des solutions d'énergie durable qui réduiront leur dépendance au carburant diesel.

NRStor a récemment déménagé son siège central dans le District de la découverte MaRS, à Toronto, une plaque tournante de l'innovation de renommée mondiale qui aide Temporal Power, Hydrostor et MPower à asseoir leurs activités.

Cette étape de financement s'inscrit dans le prolongement du capital de départ investi par Northwater Capital Management en 2012. L'investisseur majoritaire est Lake Bridge Capital, un investisseur établi à Toronto et doté d'un vaste portefeuille de placements dans des sociétés en pleine croissance.

NRStor Inc.

NRStor Inc. est un développeur de projets de stockage d'énergie, établi à Toronto, qui crée, possède et gère principalement des projets de pointe en partenariat avec des actionnaires intéressés par l'innovation et des fournisseurs de technologies de pointe.

LiUNA

Le Labourers' Pension Fund of Central and Eastern Canada est une caisse de retraite interentreprises qui a été fondée le 23 février 1972. Dans ce genre de caisse de retraite, les prestations et les cotisations sont définies. Depuis sa création, elle a accumulé presque six milliards de dollars en actifs, recruté près de 100 000 membres et pris en charge plus de 18 000 retraités et prestataires. Le régime de retraite est enregistré conformément à la Loi sur les régimes de retraite et à la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario.

Fengate Real Asset Investments

Fengate Real Asset Investments est une société d'investissement immobilier qui se spécialise dans les fonds de placement axés sur les infrastructures, l'immobilier et le capital privé. Son actif géré se chiffre à environ trois milliards de dollars, grâce à une vaste expérience dans les partenariats public-privé, les projets énergétiques indépendants, l'exploitation d'actifs d'infrastructure et de propriété immobilière et les développements immobiliers. Fengate cible les investissements de grande qualité en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Depuis 2007, la société est reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada.

