JA Solar annonce le franchissement d'une étape majeure, à l'heure où le premier fabricant de PV obtient une assurance-crédit acheteur auprès de SINOSURE







PÉKIN, le 6 février 2017 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq : JASO) (« JA Solar »), l'un des plus grands fabricants au monde de produits à énergie solaire haute performance, a annoncé aujourd'hui que China Export & Credit Insurance Corporation (« SINOSURE ») lui avait fourni une assurance-crédit acheteur pour l'exportation d'environ 300 MW de modules JA Solar dans le cadre d'un projet PV développé par la société énergétique multinationale ENEL S.p.A. (« ENEL ») au Brésil. Le montant total assuré s'élève à 145 millions USD.

Bank of China et Banco Santander ont financé l'achat des modules solaires, tandis qu'ENEL a fourni une garantie de prêt, et SINOSURE une assurance-crédit acheteur à l'exportation.

M. Jian Xie, président de JA Solar, a commenté : « Cette transaction prouve que les acteurs de la communauté financière reconnaissent la qualité et la fiabilité des modules JA, et qu'ils se sentent en confiance lorsqu'il s'agit d'investir d'importants montants de capitaux dans des projets alimentés par les modules JA. Cette transaction marque le franchissement d'une étape majeure dans le développement de projets solaires au sein des économies émergentes, dans la mesure où ce modèle de financement de structures permet de réduire le coût du capital tout en accélérant le rythme de développement. Nous sommes impatients de voir ce modèle de financement appuyer le développement futur de projets solaires au Brésil et sur d'autres marchés émergents. »

