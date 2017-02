/R E P R I S E -- Invitation de la presse - Annonce concernant le projet de reconstruction du pont Gouin, à Saint-Jean-sur-Richelieu/







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Jean Rioux, député de Saint-Jean, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi et Mme Lucie Charlebois, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce concernant le projet de reconstruction du pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Michel Fecteau.

Cet événement aura lieu :

Date : Le 6 février 2017



Heure : 8 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Salle du conseil municipal

188, rue Jacques-Cartier Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 07:00 et diffusé par :