200 organismes québécois interpellent la ministre Philpott: Dans le cadre de la réforme sur l'emballage neutre des produits du tabac, interdisez les noms de marques séducteurs







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac applaudit la décision du gouvernement français d'interdire divers noms de marques de tabac et, forte de l'appui de 200 groupes québécois à cette fin, demande à la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, d'en faire autant dans le cadre de sa réglementation éventuelle sur l'emballage neutre et standardisé.

En vertu d'une directive nationale adoptée en août dernier (et suivant l'entrée en vigueur de l'emballage neutre), la ministre française de la Santé, Marisol Touraine, a refusé de donner son feu vert à la mise en vente continue de certaines marques de cigarettes et de cigares en raison de leur nom trop évocateur d'imagerie positive, soit « Vogue », « Fine », « Allure », « Corset », « Café crème », « Paradiso » et « Punch ». De plus, l'utilisation sur les emballages de termes évoquant la minceur (ex. « Slims », « Superslims », « Royale Super Slims Menthol ») ou des propriétés énergisantes (ex. « Pall Mall Boost »), naturelles, biologiques (« Allure Organic Superslim ») ou biodégradables (ex. « Gauloise Biodégradable ») est également interdite. « Il y a des marques qui ne seront plus autorisées, des marques qui sont attractives, qui donnent le sentiment que fumer ces cigarettes c'est chic, ce qui n'est évidemment pas l'esprit du paquet neutre, » a précisé la ministre Touraine. (Une période de transition est prévue: les fabricants pourront continuer de vendre leurs produits sous ces noms pendant un an pour les cigarettes et deux ans pour les cigares.)

Après la mise en oeuvre de l'emballage neutre en Australie en décembre 2012, les fabricants s'étaient mis à changer les noms de leurs marques en y ajoutant la couleur leur étant associée avant l'emballage neutre, tels que « Marlboro Red » et « Marlboro Silver Fine Scent ». Sans des restrictions sévères sur les noms de marques et autres mentions descriptives, il faut s'attendre à des stratagèmes similaires au Canada une fois l'emballage neutre adopté.

La France, un exemple à suivre

La Coalition dénonce depuis de nombreuses années le fait que l'industrie parvienne toujours à faire de la promotion 'style de vie' malgré les interdictions quant à la publicité conventionnelle, en utilisant les emballages comme véhicule promotionnel à l'aide d'imagerie, de noms de marques (et de leurs variantes), de slogans et d'autres termes apparaissant sur les paquets comme « Signature », « Distincte », « Goût Raffiné », « Goût Velouté », « De Luxe ». La Coalition avait d'ailleurs déposé une plainte à cet effet en 2009 contre la mise en vente au Canada de la marque « Vogue ».

« L'utilisation de termes descriptifs évoquant des qualités positives et souvent séductrices est une pratique bien répandue dans la commercialisation du tabac au Canada. De plus, certains termes continuent de perpétuer de fausses perceptions quant aux risques relatifs, alimentées auparavant à l'aide des appellations 'douces' et 'légères' maintenant interdites », relate Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. « Il est donc assez surprenant de constater que dans son document de consultation sur la réglementation envisagée pour l'emballage neutre, Santé Canada n'inclut pas la possibilité de réglementer le nom des marques au-delà d'en restreindre le nombre de mots. »

Appuis québécois pour l'emballage neutre incluant des restrictions sur les noms de marques

C'est donc aujourd'hui que la Coalition rend publique la liste des 200 groupes issus des milieux de la santé, municipal et scolaire qui réclament l'interdiction de « tous les éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d'images, de logos, de slogans, de polices de caractère distinctives et de finis. » Les groupes demandent aussi la standardisation de l'apparence des cigarettes « pour entre autres y interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes ». Enfin, ils précisent que « seul le nom de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. »

« Les restrictions sur les noms de marques pourraient prendre plusieurs formes, » explique Flory Doucas, porte-parole de la Coalition. « Elles pourraient interdire, comme en France et en vertu de la directive européenne sur le tabac, les termes à connotation positive. Elles pourraient aussi, comme en Uruguay, interdire les variantes de marques. L'important ici, c'est d'être en mode solutions et de s'inspirer du leadership des autres juridictions en cherchant à interdire tous les éléments promotionnels d'un produit inutile, toxicomanogène et mortel pour la plupart de ses usagers, » conclut la porte-parole.

Cliquez ici pour la liste des 200 groupes québécois ayant endossé une position en faveur de l'emballage neutre et standardisé. La liste comprend, entre autres, la Ville de Montréal, des directions de santé publique à travers la province, le Collège québécois des médecins de famille, l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les grands organismes de bienfaisance impliqués dans la lutte antitabac, dont l'Association pulmonaire du Québec, la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et la division du Québec de la Société canadienne du cancer.

