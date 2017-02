Statistiques de ventes résidentielles Centris® - Janvier 2017 - Bon départ pour le marché immobilier résidentiel montréalais en 2017







L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris® des courtiers immobiliers. Ainsi, 2 244 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois de janvier 2017, soit une augmentation de 5 % par rapport à janvier 2016. Il s'agit du mois de janvier le plus actif depuis 2012. Cliquez ici pour voir la vidéo sur les statistiques de janvier 2017.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.indicedesprixdesproprietes.ca.

« C'est la copropriété qui est la grande responsable de l'augmentation des ventes en janvier, grâce à un bond de 21 % du nombre de transactions par rapport à la même période en 2016 », note Daniel Dagenais, président du conseil d'administration de la CIGM. « Qui plus est, la hausse des ventes de copropriétés touche tous les secteurs géographiques et toutes les gammes de prix », ajoute Monsieur Dagenais.

Variation des ventes par secteurs

Toutes catégories de propriétés confondues, les résultats de janvier laissent voir une croissance des ventes résidentielles dans les secteurs de Vaudreuil-Soulanges (+18 %), de l'île de Montréal (+10 %) et de la Rive-Nord (+2 %).

Les secteurs de Laval et de la Rive-Sud ont plutôt affiché une stabilité des ventes par rapport à janvier 2016.

Statistiques par catégories de propriétés

Outre l'excellente performance des ventes de copropriétés (+21 %), les ventes de plex de 2 à 5 logements ont augmenté de 6 % en janvier, tandis que la maison unifamiliale a vu son nombre de transactions reculer légèrement (-3 %).

Au chapitre des prix

En ce qui a trait à l'évolution des prix, c'est la maison unifamiliale qui arrive en tête avec une progression de 6 % du prix médian (297 389 $) à l'échelle de la RMR.

La hausse du prix médian des plex (460 000 $) a été de 5 %.

Le prix médian des copropriétés a pour sa part fait du surplace en comparaison avec janvier 2016, alors que la moitié des unités se sont vendues à un prix supérieur à 240 000 $.

Nombre de propriétés à vendre

Le nombre de propriétés à vendre (28 280 inscriptions en vigueur), toutes catégories confondues, s'est replié de 14 % en janvier dans la RMR de Montréal. Il s'agit d'une 16e diminution mensuelle consécutive.

À propos de la Chambre immobilière du Grand Montréal

La Chambre immobilière du Grand Montréal est une association à but non lucratif qui compte plus de 9 000 membres, courtiers immobiliers. Sa mission est de promouvoir et de protéger activement les intérêts professionnels et d'affaires de ses membres afin qu'ils accomplissent avec succès leurs objectifs d'affaires.

À propos de Centris®

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec - plus de 90 000 - sont réunies à la même adresse. Centris® est une division de la Chambre immobilière du Grand Montréal qui offre exclusivement aux 12 chambres immobilières québécoises et à leurs 13 000 courtiers immobiliers des ressources technologiques.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques du mois de janvier 2017, cliquez ici.

