Aidez-nous à commémorer les 20 ans du Mardi des tuques!

TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Le 7 février 2017, rejoignez Chez Toit et nos agences partenaires dans tout le pays pour célébrer les 20 ans des ventes de tuques, bas et mitaines pour soutenir les solutions à long terme à l'itinérance.

Ensemble, nous pouvons mettre fin à l'itinérance de 235 000 canadiens qui le vivent chaque année.

Que puis-je faire le Mardi des tuques?

Le mardi 7 février, nous vous invitons à participer à l'événement des agences partenaires de votre communauté et acheter une tuque. Vous pouvez aussi PARTICIPER À LA CONVERSATION! Partager vos #SelfieTuque sur Facebook, Twitter et Instagram en utilisant le hashtag #MardiTuque, #cttuque et #ChezToit.

Où puis-je me procurer ma tuque?

Du matin au soir, des bénévoles et plus de 50 partenaires communautaires dans tout le pays seront dans les rues, les centres commerciaux et les stations de transport en commun pour encourager les usagers à acheter des tuques, mitaines et bas. Vous pouvez retrouver tous les événements sur le site de Chez Toit et acheter les tuques sur www.raisingtheroof.org/toque-shop.

Quels sont les articles disponibles?

Nous vous avons couvert de la tête au pied! Différentes tuques sont disponibles, tout comme les mitaines, les bas et une nouvelle gamme de casquette. Merci de visiter notre site internet pour plus de détails.

Où va l'argent?

Depuis 1997, la Campagne des tuques de Chez Toit a récolté plus de 7 millions de dollars pour soutenir les solutions à long terme à l'itinérance. 50 % des ventes seront reversés aux agences communautaires dans tout le pays, le reste soutiendra les initiatives nationales de Chez Toit. Ce qui signifie que chaque tuque achetée fait la différence.

Un grand MERCI à...

Nos partenaires nationaux, le Canadian Traffic Network et Paul Davis Restoration, pour leur incroyable soutient à la Campagne des tuques et pour les évènements du Mardi des tuques. Nous remercions aussi nos agences communautaires partenaires, les bénévoles et les supporteurs qui chaque année font la différence dans la vie des personnes vivant l'itinérance.

À propos de Chez Toit:

Chez Toit fournit une direction nationale aux solutions à long terme à l'itinérance à travers des partenariats et des collaborations avec divers intervenants, un investissement dans les communautés et l'éducation du public.

Pour plus d'information, rendez-vous sur: www.raisingtheroof.org

