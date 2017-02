La Semaine de la canne blanche, du 5 au 11 février 2017 - Travaillons ensemble pour une meilleure vision!







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la « Semaine de la canne blanche ». Afin de sensibiliser la population aux défis quotidiens que doivent relever les personnes ayant une déficience visuelle, les organismes qui leur offrent des services se sont regroupés pour unifier leurs efforts et livrer un message commun.

Sous le thème Travaillons ensemble pour une meilleure vision!, l'édition 2017 est une occasion unique de remercier tous ceux qui oeuvrent dans le but de rendre notre monde plus accessible aux personnes vivant avec des limitations. Le moment est également choisi pour échanger sur le chemin qu'il reste à parcourir pour que notre société soit plus inclusive, notamment en ce qui a trait à l'accès à l'information et aux déplacements autonomes et sécuritaires.

Beaucoup d'innovations voient le jour et il est essentiel que l'accessibilité pour tous soit un élément clé lors de leur conception. À titre d'exemples, le fait que les stations de métro et les arrêts d'autobus soient annoncés verbalement est grandement facilitant. Or, trop souvent, dans le cas des autobus le service n'est pas offert partout et le son est trop bas. Par ailleurs, la grande majorité des institutions financières ont adapté leurs guichets automatiques, mais les commerces de leur côté adoptent de plus en plus des terminaux de points de vente tactile dont l'utilisation est pratiquement impossible pour les personnes ayant une déficience visuelle. Aussi, les traverses de piétons équipées de signaux sonores font révolution, mais sont encore en nombre insuffisant. En ce qui concerne l'internet qui a ouvert un horizon inimaginable pour les personnes ayant une déficience visuelle, il s'est avéré un mirage dans bien des cas. À travers les fréquentes mises à jour et les avancées technologiques rapides, la notion d'adaptabilité est trop souvent perdue. Alors que la technologie pourrait permettre une plus grande accessibilité, le manque de formation et l'absence de normes reconnues sont des freins importants.

Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. La semaine de la canne blanche est donc l'occasion de prendre conscience des embûches qui se dressent sur le chemin des personnes aveugles ou ayant une vision partielle dans leur quotidien. Pour mieux comprendre, la population est invitée à visiter la page Facebook suivante : Semaine québécoise de la canne blanche. Des témoignages, des photos, des vidéos et de l'information sur les services et la déficience visuelle y sont présentés. Les intervenants du milieu invitent tout un chacun à adhérer au slogan Travaillons ensemble pour une meilleure vision!

