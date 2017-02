La journaliste Martine Turenne nommée Rédactrice en chef de Droit-inc







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Droit-inc.com, le leader au Québec et au Canada des médias juridiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Martine Turenne au poste de Rédactrice en chef, où elle sera responsable des contenus du site. Elle devra superviser une équipe de journalistes, chroniqueurs et pigistes.

Mme Turenne se joint à Droit-inc forte de plus de 25 ans d'expérience en journalisme. Elle a notamment travaillé plusieurs années au journal Les Affaires, où elle a été directrice de la section Tendances/stratégies, et collaboré à de nombreux magazines et publications, dont, ces dernières années, Le Journal de Montréal, TVA/Argent, Sélection du Reader's Digest, et divers magazines spécialisés. Elle fut également rédactrice en chef de Bell TV Magazine et journaliste au magazine L'actualité durant de nombreuses années.

En novembre 2016, sa biographie « Anne-France Goldwater, Plus grande que nature » est sortie aux éditions Libre Expression.

« La vaste expérience de Martine contribuera à accroître le succès de Droit-inc.com Elle saura relever brillamment ce défi et soutenir l'expansion du site », a indiqué l'éditeur de Droit-inc.com, René Lewandowski.

Chez Droit-inc.com, Mme Turenne sera appelée à gérer et coordonner les nouvelles publiées sur le site ainsi que de superviser la production des contenus numériques.

« Je suis très heureuse de me joindre à une équipe dynamique, au sein d'une entreprise de presse en pleine expansion, qui mise sur le numérique pour développer un modèle d'affaires original », a souligné Martine Turenne.

Titulaire d'un baccalauréat en communication, option journalisme de l'UQAM, Mme Turenne fut lauréate par quatre fois du Prix d'excellence Caisse de dépôt et placement du Québec-Bank of America Merrill Lynch en journalisme économique et financier (2001 à 2009), a reçu huit mentions honorables de la Fondation nationale des prix du magazine canadien (1993 à 2005), un Grand prix des Magazines du Québec ainsi que le Prix Mireille-Lanctôt pour la relève journalistique en 1991. Elle fut finaliste au Prix Jean-Paré journaliste de l'année 2001-2002.

À propos de Droit-inc

Avec près d'un million de pages vues et 350 000 visites par mois, Droit-inc est le leader des sites d'emplois et médias juridiques au Québec, abondamment cité par les grands médias. Visitez notre site au www.droit-inc.com

SOURCE Droit-inc.com Ltée

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 07:00 et diffusé par :