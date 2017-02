Stingray étend sa présence en Europe grâce à la conclusion d'ententes de distribution pluriannuelles avec huit (8) câblodistributeurs







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 fév. 2017) - Le Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui la conclusion d'ententes visant la distribution de ses produits et services musicaux avec huit importants câblodistributeurs européens, soit Vodafone Portugal, Orange Polska, Vodafone España, UPC Hungary, T-Mobile Netherlands, United Group Balkans, Sat-Trakt Doo et PT Telecom Hungary.

Ces ententes stratégiques engendreront une croissance considérable de la présence de Stingray en Europe. Plus d'un million d'abonnés supplémentaires pourraient désormais avoir accès aux produits et services musicaux de l'entreprise.

« Nous sommes fiers d'être un acteur de premier plan dans le développement d'une stratégie musicale complète pour les fournisseurs de télévision payante du monde entier en proposant une offre riche composée d'une programmation audio variée, de produits de karaoké, d'un catalogue de concerts, de chaînes de spécialité consacrées à la musique classique et au jazz, de même que des produits de pointe en format 4K », a affirmé Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. « Seul Stingray est en mesure de fournir des services musicaux qui répondent aux besoins, aux habitudes d'écoute et aux préférences d'un aussi vaste bassin d'auditeurs. L'Europe a toujours été un marché prioritaire pour Stingray, et nous avons l'intention de continuer d'étendre notre présence dans la région en 2017. »

Lancements à venir

Câblodistributeur Produit Stingray Date de lancement Vodafone Portugal Stingray Musique, Stingray Karaoke, Stingray Ambiance Février 2017 Orange Polska (Pologne) Stingray Festival 4K Février 2017 UPC Hungary (Hongrie) Stingray iConcerts (VSD) Février 2017 PT Telecom Hungary (Hongrie) Stingray iConcerts Février 2017 Vodafone España (Espagne) Stingray Festival 4K Mars 2017

Lancements passés

Câblodistributeur Produit Stingray Date de lancement Sat-Trakt Doo (Balkans) Stingray DJAZZ, Stingray Brava, Stingray iConcerts Janvier 2017 T-Mobile Netherlands (Pays-Bas) Stingray DJAZZ, Stingray Brava, Stingray Lite TV, 100% NL Décembre 2016 United Group Balkans Stingray iConcerts Décembre 2016

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte actuellement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu'à l'utilisation du conditionnel, y compris les mentions d'hypothèses. Toutefois, il est à noter que l'information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L'information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray datée du 16 juin 2016, que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s'attend se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les incidences ou les effets prévus sur l'entreprise, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

