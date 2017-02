Les étudiantes et étudiants se rendent à la colline parlementaire pour demander la gratuité scolaire







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Des étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada seront à Ottawa cette semaine pour rencontrer des députées et députés, sénatrices et sénateurs, afin de leur présenter un plan pour éliminer les frais de scolarité pour toutes les étudiantes et tous les étudiants.

« Nous devons adopter un système d'éducation postsecondaire universellement accessible afin de donner à chaque personne au pays l'occasion de réussir », a déclaré Bilan Arte, présidente nationale de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. « Les années de régimes d'épargne individuels et de solutions fragmentaires nous démontrent que ces mesures ne remédient pas à une défaillance du système. »

Les étudiantes et étudiants présenteront trois recommandations aux députées et députés, sénatrices et sénateurs, qui transformeront l'éducation postsecondaire publique au Canada :

Éliminer les frais de scolarité pour tous les métiers spécialisés et les stages, toutes les étudiantes et tous les étudiants à l'université et au collège, incluant les étudiantes et étudiants internationaux, en rétablissant les transferts fédéraux pour l'éducation postsecondaire;

Respecter le droit des Autochtones à l'éducation en fournissant un financement à toutes les apprenantes et tous les apprenants des Premières nations, métis et inuits grâce au Programmde d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP); et

Améliorer la capacité de recherche du Canada en augmentant les fonds alloués aux étudiantes et étudiants de cycles supérieurs.

Les recommandations du groupe étudiant permettraient au Canada d'être sur un pied d'égalité avec les autres pays autour du monde qui ont un accès universel à l'éducation postsecondaire. Ces recommandations parlent aussi des engagements que les libéraux n'ont pas respectés. Dans le budget fédéral de 2016, le premier ministre Justin Trudeau a brisé sa promesses envers les apprenantes et apprenants autochtones lorsqu'il n'a pas financé le PAENP. On estime que 10 000 étudiantes et étudiants autochtones sont en attente de recevoir du financement pour poursuivre des études postsecondaires.

« On assiste à une tendance de promesses brisées de la part du gouvernement fédéral alors qu'ils ont promis de véritables changements lors de leur campagne », explique Arte. « Les étudiantes et étudiants n'accepteront pas le statu quo. Nous voulons la justice et l'équité pour les communautés les plus marginalisées sur nos campus et nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral ne fasse pas que prétendre s'intéresser aux étudiantes et étudiants autochtones et internationaux."

Le document de pression du groupe étudiant, intitulé Passer de réformes fragmentaires à un accès universel, peut être téléchargé ici.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l'organisation étudiante nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada, représentant plus de 650 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles dans des collèges et universités de toutes les régions du pays.

