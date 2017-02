Près de 109 000 visiteurs à la Fête des neiges de Montréal







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les organisateurs de la Fête des neiges de Montréal dressent un bilan positif de la 34e édition de cette grande fête hivernale, présentée du 14 janvier au 5 février 2017 dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. Les visiteurs ont été nombreux à se déplacer au parc Jean-Drapeau afin de profiter d'une grande variété d'activités en plein air, d'animations et de spectacles gratuits pour toute la famille.

Grâce à une programmation pleine de nouveautés et à des conditions climatiques favorables pour la majeure partie de l'événement, la Fête des neiges de Montréal a accueilli 108 900 personnes en 2017, une hausse de 7 % par rapport à l'achalandage de l'édition 2016 qui était alors de 101 918 participants. Les visiteurs ont été nombreux à témoigner leur appréciation du nouveau site de la Fête aménagé cette année dans un secteur différent de l'île Sainte-Hélène qui offre une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal et dont la configuration facilite les déplacements pour les petits et les grands.

Les traditionnelles glissades sur tubes et la Tyrolienne longue de 375 pieds ont encore une fois fait le bonheur des plus intrépides. C'est cependant le nouveau bateau de glace animé par Capitaine Crinière et ses acolytes, qui a volé la vedette de l'édition 2017 de la Fête. Offrant la possibilité à toute la famille de glisser dans un décor enchanteur, cette nouvelle et impressionnante attraction installée au coeur du site a fait vivre des moments magiques à tous ceux qui sont montés à bord. Parmi les activités coup de coeur des tout-petits, mentionnons aussi les animations du Cirque polaire, l'Académie Pat'Patrouille, le Village des pingouins, ainsi que l'Atelier des petits doigts. Pour les plus vieux, le parcours nocturne « Les légendes de l'île Sainte-Hélène » développé en collaboration avec le Musée Stewart, ainsi que la vue du sommet de la Tour de Lévis illuminée ont également été grandement appréciés.

Pour une deuxième année consécutive, les spectacles en plein air et les ateliers sur la scène principale ont eu la cote. Les prestations de Rémi Chassé, Yann Perreau, Alter Ego, DJ Cyusa Kamaso et les cours de danse latine ont fait danser la foule sur des airs de fête tout au long de l'événement. Mention spéciale à l'initiation aux sabres laser qui en a fait retomber plusieurs en enfance. Les performances et animations des personnages des émissions jeunesse de Télé Québec, dont la venue des populaires mascottes de la Pat'Patrouille Chase et Marcus, ont elles aussi connu un grand succès auprès du public.

Afin de permettre aux visiteurs de rester énergisés, plusieurs camions de cuisine de rue étaient présents sur le site et proposaient une offre alimentaire diversifiée. Notons, entre autres, la présence de Das Food Truck, du Bacon Truck, de la Boîte à fromages et de Délices d'Antan.

La Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Lafleur, Minute Maid, Molson Canadian, Breyers, Anfibio, La Biosphère, musée de l'environnement, les écoles de soccer de l'Impact de Montréal et le Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal. Pour en savoir plus sur les activités au Parc, visitez parcjeandrapeau.com.

Pour télécharger des visuels de la Fête des neiges de Montréal : http://bit.ly/2jaMLeK

Crédits photo : Gilles Proulx - Société du parc Jean-Drapeau

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 06:00 et diffusé par :