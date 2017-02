/R E P R I S E -- Avis aux médias - Élections municipales 2017 : ça prend des femmes comme vous!/







MONTRÉAL, le 1er févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse en compagnie de monsieur Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, de madame Nathalie Simon, présidente du Comité Femmes et gouvernance locale de l'UMQ et mairesse de Châteauguay, et de madame Colette Roy Laroche, ex-mairesse de Lac-Mégantic.

Les porte-parole de l'Union dévoileront à cette occasion une importante initiative visant à favoriser la participation des femmes à la vie démocratique locale et à accroître le nombre de candidatures féminines lors des élections municipales du 5 novembre 2017.

La conférence de presse précédera un 5 à 7 organisé par l'Association des femmes d'affaires de l'Estrie et l'UMQ sur le thème « Les femmes et le pouvoir », lors duquel Madame Roy Laroche agira à titre de conférencière.

Date : Mardi 7 février 2017



Heure : 15 h (Conférence de presse)





17 h (5 à 7 « Les femmes et le pouvoir »)



Lieu : Théâtre Granada

53, rue Wellington Nord

Sherbrooke

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

