Les plaques porte-clés de l'Association des Amputés de guerre peuvent permettre aux résidents du Québec d'économiser des centaines de dollars

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW/ - La plupart d'entre nous ne se rendent pas compte de la valeur de nos trousseaux de clés jusqu'à ce que nous les perdions. Ces dernières années, les démarreurs à distance et les dispositifs électroniques attachés à nos trousseaux ont engendré une hausse considérable de la valeur de ceux-ci. Leurs propriétaires peuvent dépenser des centaines de dollars pour faire remplacer leurs clés. Les plaques porte-clés de l'Association des Amputés de guerre, qui seront postées aux résidents du Québec à partir de cette semaine, peuvent aider à prévenir ces frais élevés ainsi que les inconvénients reliés au remplacement des clés.

Chaque plaque porte-clés a son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu'un perd ses clés, la personne qui les trouve n'a qu'à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque, ou à déposer les clés dans une boîte aux lettres, et elles lui seront retournées gratuitement par messageries.

« Les clés de voiture sont plus sophistiquées que jamais et le coût de remplacement de ces dernières ne se résume plus à un simple aller-retour bon marché à la quincaillerie. Des gens nous ont dit que remplacer leurs clés aurait coûté entre 200 $ et 600 $ s'ils n'avaient pas eu une plaque porte-clés attachée à leur trousseau », explique Louis Bourassa, porte-parole des Amputés de guerre.

Il souligne également que les plaques porte-clés ne protègent pas que les clés de voiture. « Elles peuvent être utilisées pour protéger tous genres de clés, notamment de maison, de boîte aux lettres, de cadenas de bicyclette. Plusieurs personnes les attachent aussi à une clé USB ou tout autre objet significatif. Elles éprouvent beaucoup de soulagement lorsque leur trousseau de clés leur est retourné. »

Le Service des plaques porte-clés a été créé en 1946 pour établir un lieu de travail où les anciens combattants amputés pourraient oeuvrer à des salaires compétitifs et pour fournir à la population un service qui rapporterait des revenus à l'association. Il continue de nos jours à employer des personnes amputées ou handicapées, et il a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires.

L'Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses divers programmes, qui viennent en aide à toutes les personnes amputées, existent grâce à l'appui du public envers le Service des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse. Parmi ces derniers, on compte le Programme LES VAINQUEURS, qui répond aux nombreux besoins des enfants amputés.

Pour plus d'information ou pour commander des plaques porte-clés, visitez le site amputesdeguerre.ca ou composez le 1 800 250-3030.

Pour télécharger une image des plaques porte-clés : http://www.amputesdeguerre.ca/medias/demandes-des-medias/

