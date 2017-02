Cinemo et DENSO s'associent pour offrir un système d'infodivertissement embarqué optimal







February 6, 2017

La plateforme haut de gamme d'infodivertissement de nouvelle génération de DENSO sera intégrée aux logiciels médiateurs harmonisés de Cinemo

Cinemo, un leader mondial dans le domaine des logiciels médiateurs de connectivité, gestion des médias, streaming et lecture multimédia haute performance pour l'industrie automobile, a annoncé que DENSO, un fournisseur de technologies, systèmes et composants automobiles de pointe, a décidé d'intégrer la plateforme multimédia de Cinemo à son nouveau projet automobile Head Unit.

Cette coopération entre Cinemo et DENSO sera dédiée à un grand fabricant japonais d'équipement automobile d'origine et couvre les logiciels de gestion des médias, lecture de disque, streaming et traitement de fichiers de pointe de Cinemo, de même que les fonctions de partage de contenus UPnP, afin d'élargir un concept déjà novateur en termes de facilité d'utilisation et de maîtrise de l'infodivertissement. Cinemo et DENSO travailleront en étroite collaboration pour répondre aux exigences technologiques croissantes liées à l'amélioration de l'expérience digitale embarquée.

« À l'heure de la convergence des technologies, les attentes en matière de conception des systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI, de l'anglais In-Vehicle Infotainment) se font plus grandes, et offrir des solutions axées sur les performances continue de relever du défi permanent », a déclaré Jim Corbett de chez Cinemo. « Les solutions multimédias de Cinemo constituent d'ores et déjà un élément clé des systèmes d'infodivertissement, aussi sommes-nous très heureux de collaborer une fois encore avec DENSO à l'avancement des normes de référence dans le domaine du développement d'IVI. »

Neutres par rapport à l'UC et au système d'exploitation, ainsi que très optimisés pour les appareils basse puissance et à encombrement minimal, les logiciels médiateurs harmonisés de Cinemo permettent de décoder, lire, rendre, diffuser en continu, gérer et indexer pratiquement tout fichier, disque, appareil connecté et format de transmission en continu. Conçues et optimisées pour répondre aux exigences de qualité élevées de l'industrie automobile, les solutions Cinemo s'intègrent sans problème aux systèmes d'infodivertissement automobiles et embarqués d'entrée de gamme, milieu et haut de gamme pour sièges avant et arrière, ainsi qu'aux applis automobiles facilitant de nouvelles utilisations puissantes.

