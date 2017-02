R/GA annonce les dix entreprises choisies pour son programme IoT Venture Studio UK







L'accent est mis sur les startups créant des produits et services connectés

R/GA Ventures a le plaisir d'annoncer les dix entreprises qui participeront à son premier programme entrepreneurial au Royaume-Uni, le « R/GA IoT Venture Studio UK ». Les diverses entreprises constituent la prochaine génération d'entrepreneurs et de startups qui utilisent la technologie de l'Internet des objets pour opérer toutes sortes de transformations, des déchets alimentaires aux jeux de société. Lancé en collaboration avec Innovate UK, l'agence britannique pour l'innovation, le programme débute officiellement aujourd'hui et sera administré depuis le nouveau siège connecté de R/GA à Londres. Les entreprises qui participent au programme R/GA IoT Venture Studio UK sont les suivantes :

1. Den, qui fabrique la prochaine génération d'interrupteurs et de prises électriques.

2. DigiSEq, qui est devenue la norme internationale en matière de paiement, d'accès, de fidélisation et de garantie de la provenance dans le monde de l'Internet des objets et de la fabrication traditionnelle.

3. Flock, qui propose une assurance pour les drones calculée en fonction du temps de vol.

4. Hoxton Analytics, qui procède à des analyses en magasin en toute confidentialité en comptant et profilant les personnes grâce à leurs chaussures.

5. Iota Labs, qui automatise les appareils intelligents grâce à un système de positionnement intérieur précis.

6. KG Protech, qui fournit une solution logicielle matérielle à la prochaine génération de formations en mécanique automobile.

7. ScreenCloud, qui permet à une entreprise de transformer très facilement tout écran en panneau d'affichage numérique. Selon elle, étant donné que le matériel disponible aux consommateurs est désormais de qualité commerciale, il est plus important d'offrir aux clients des logiciels exceptionnels à des prix abordables et de se concentrer sur la délivrance de contenus convaincants plutôt que sur les grandes boîtes noires qui les présentent.

8. Sensible Object, qui créée des jeux combinant de belles choses, du matériel personnalisé et des applications numériques.

9. Snaptivity, qui est une infrastructure à caméra robotisée innovante stimulant l'engagement du public lors d'événements sportifs et musicaux en capturant les émotions et les réactions des supporteurs et des fans fous de joie qui brandissent leurs écharpes et se congratulent.

10. Winnow, qui a pour mission d'empêcher la production de déchets alimentaires. Selon elle, la nourriture est trop précieuse pour être gaspillée et la technologie peut transformer la façon dont nous préparons les aliments.

Dès aujourd'hui, toutes les entreprises auront accès aux ressources de R/GA pour la durée du programme et bénéficieront des conseils et de la collaboration des mentors, clients et partenaires de R/GA. Le programme mettra l'accent sur les possibilités de développement commercial, les projets pilotes et les partenariats, et permettra aux société de développer et faire évoluer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles technologies de rupture qui font appel à l'Internet des objets.

Ce programme s'appuiera sur le format novateur des précédents programmes R/GA Venture en se concentrant à la fois sur la phase de croissance et la phase d'amorçage des entreprises ainsi que sur les opportunités commerciales immédiates visant à leur ouvrir la voie du leadership dans leurs catégories respectives. Comme pour tous ses programmes d'entreprenariat, R/GA offrira aux start-ups sélectionnées un accès direct à ses services primés de transformation des activités, de marketing stratégique, de valorisation de marque, de design, de même qu'à ses services technologiques ainsi qu'à son réseau de clients, partenaires sectoriels, marques internationales majeures, mentors et investisseurs.

Jon Bradford, associé fondateur de Motive, cofondateur de F6S et ancien directeur général de TechStars Londres, participe également au programme en tant qu'entrepreneur en résidence. Il fera bénéficier les entreprises de son expertise approfondie et de son vaste réseau.

« R/GA se réjouit de travailler en collaboration étroite avec ces dix entreprises afin de les aider à créer une réelle dynamique sur leurs marchés respectifs », a déclaré Stephen Plumlee, directeur d'exploitation de R/GA à l'international et gérant associé de R/GA Ventures. « S'agissant du tout premier IoT Venture Studio de R/GA à Londres, nous sommes ravis que neuf des start-ups sélectionnées soient basées au Royaume-Uni. »

« Ces start-ups viennent insuffler la puissance perturbatrice et rafraîchissante de l'Internet dans le monde réel. Elles nous montrent que les technologies de l'Internet des objets sont maintenant mûres et prêtes à être mises en oeuvre », a déclaré Matt Webb, directeur général de R/GA IoT Venture Studio au Royaume-Uni. « Nous avons hâte d'accueillir les investisseurs, les entreprises intéressées et les clients de R/GA au Venture Studio, afin de réfléchir à des partenariats et d'avoir un aperçu de ce qui nous attend. »

Le programme s'achèvera en mai 2017 par une démonstration lors de laquelle chaque entreprise aura l'occasion de se présenter aux leaders de l'industrie, partenaires et clients de la communauté de la technologie et de l'innovation.

À propos de R/GA

R/GA, société de l'ère connectée, développe des produits, services et communications destinés à faire grandir les marques et activités de ses clients. Fondée en 1977, l'agence est une pionnière au carrefour de la technologie, du design et du marketing dont le travail couvre les communications sociales, mobiles, web, le commerce électronique et de détail, l'innovation produits, le développement des marques et le conseil aux entreprises. R/GA compte plus de 2 000 salariés dans le monde et des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique. Elle fait partie de l'Interpublic Group of Companies (NYSE : IPG), l'un des plus grands cabinets de services en marketing et de conseil en publicité au monde. Fondé en 2013, R/GA Ventures est membre du GAN (gan.co), un réseau regroupant quelques-uns des accélérateurs et organismes d'aide aux start-ups les plus réputés au monde. Pour plus d'informations sur R/GA Ventures, veuillez consulter les liens suivants : http://www.rga.com, @rgaventures, et http://www.rgaiot.com

