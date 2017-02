AIA Worldwide triplement récompensée aux « RAD Awards 2017 »







La Société rejoint ainsi les lauréats comptant le plus de « trophées dans trois catégories »

LONDRES, 6 février 2017 /PRNewswire/ -- AIA Worldwide, un leader mondial des technologies d'acquisition de talents, a annoncé aujourd'hui avoir remporté trois prix lors des RAD AWARDS 2017 du 26 janvier.

Depuis 27 ans, les RAD Awards distinguent les meilleurs prestataires du marché du recrutement dans tous les domaines concernés : communications de recrutement, expérience des candidats et meilleure campagne globale par les médias sociaux. Les prix mettent en valeur l'excellence des professionnels et des agences de ressources humaines qui fournissent d'exceptionnels contenus de recrutement grâce à leur innovation, compétence et efficacité. Les prix honorent aussi ceux qui ouvrent de nouvelles voies en matière de communications de recrutement.

AIA Worldwide a reçu deux prix récompensant ses prestations pour son client, Thales, un leader technologique international sur les marchés de l'aérospatiale, du transport, de la défense et de la sécurité. Dans le cadre de la campagne « Together We » de Thales, les deux catégories suivantes ont été évaluées : « Meilleure campagne visant les diplômés » et « Meilleur programme post scolaire et d'apprentissage ». En outre, AIA a reçu le prix du « Meilleur site Web d'employeur » pour avoir réalisé le site de Marks & Spencer, un important détaillant multinational basé dans le quartier londonien de Paddington.

« Nous sommes vraiment fiers d'avoir remporté trois autres prix RAD cette année. Être nominé pour un de ces prix relève de l'exploit, et en remporter un est, pour nous et nos clients, une consécration », a déclaré Ben Harlow, directeur créatif chez AIA Worldwide. « Ces distinctions honorent vraiment le dur et constant travail, les idées révolutionnaires, et l'engagement que fournissent, chaque année, nos équipes de créatifs, de développeurs, de délégués à la clientèle et de gestionnaires de projets. Ces prix en disent long aussi sur la qualité des liens noués avec nos clients. Ces partenariats sont essentiels pour faire progresser des idées. L'année commence vraiment bien ! »

À propos d'AIA Worldwide

AIA Worldwide est un leader mondial des technologies d'acquisition de talents, dont la mission consiste à trouver de nouvelles façons de tirer parti des logiciels, de la stratégie et de la créativité pour promouvoir les talents et améliorer les atouts d'employeur de nos clients à tous les points de connexion. Au cours des 11 dernières années, nous avons révolutionné les relations entre entreprises et candidats dans tous les secteurs : soins de santé, finances, vente au détail, technologie et bien d'autres domaines.

