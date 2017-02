Booking.com lance un programme d'accélération pour les start-up spécialisées dans le tourisme durable







PARIS, February 6, 2017 /PRNewswire/ --

Grâce au programme Booking Booster, les start-up les plus prometteuses du secteur du tourisme durable pourront obtenir des financements allant jusqu'à 500 000 ?.

Booking.com, le leader mondial des réservations en ligne proposant aux voyageurs le plus grand choix d'établissements, annonce le lancement de son nouvel accélérateur de start-up, le Booking Booster. Créé pour identifier, guider et financer les start-up spécialisées dans la promotion du tourisme durable, ce programme sera lancé en juin 2017 à Amsterdam pour une durée 3 semaines. Il permettra aux participants de présenter leur projet pour tenter d'obtenir un financement de Booking.com pouvant atteindre 500 000?.

«Booking.com a pour mission de faire vivre aux voyageurs des expériences dans le monde entier», déclare Gillian Tans, Présidente Directrice Générale de Booking.com. «Il existe des milliers de destinations exceptionnelles que l'on se doit de préserver. Avec le programme Booking Booster, nous souhaitons aider des entreprises spécialisées dans le tourisme durable à se développer afin qu'elles aient plus d'impact au niveau mondial.»

Pour consulter le communiqué de presse complet : https://news.booking.com/fr/

À propos de Booking.com:

Booking.com est le leader mondial sur le marché des réservations d'hébergements en ligne. Il garantit les meilleurs tarifs pour tout type d'établissement, des petits hébergements indépendants aux complexes de luxe 5 étoiles. Les clients peuvent consulter le site Internet de Booking.com à tout moment et où qu'ils soient, depuis leur ordinateur, smartphone ou tablette. Et tout cela sans jamais payer de frais de réservation. Le site Internet de Booking.com est disponible dans 43 langues, propose plus de 1,1 million d'hôtels et d'hébergements dont plus de 579 000 locations de vacances pour plus de 105 000 destinations dans 225 pays et territoires. Le site compte plus de 112 millions de commentaires rédigés par les voyageurs après leur séjour et attire des utilisateurs de loisirs comme d'affaires, dans le monde entier. Avec plus de 20 ans d'expérience et une équipe de plus de 13 000 employés répartis dans 187 bureaux à travers le monde, Booking.com dispose de son propre Service Clients, disponible 24h/24 et 7j/7 pour aider les voyageurs dans leur langue et leur garantir une expérience client exceptionnelle.

