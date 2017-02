Frutarom Health augmente sa capacité phytopharmaceutique







Frutarom renforce sa position en Allemagne

Frutarom Health BU rapporte qu'elle va se concentrer davantage sur ses activités phytopharmaceutiques en 2017. Cela fait suite à l'acquisition en 2016 de la société Extrakt Chemie GmbH & Co.KG, à Stadhagen, près de Hanovre en Allemagne, et permet de soutenir la rapide croissance de sa ligne phytopharmaceutique pure.

Le marché phytopharmaceutique mondial est estimé entre 750 et 850 millions EUR, avec 90 % du marché concentré au sein de l'Union européenne. Les pays germanophones constituent la moitié de ce marché, suivis par la France. Les principaux secteurs de santé couverts par ce marché sont les suivants : la toux et le rhume, la santé mentale (stress, humeur, fatigue, agitation, cognition) ; les problèmes gastro-intestinaux ; et la santé cardiovasculaire.

Frutarom Health envisage de développer son acquisition d'Extrakt Chemie grâce à la mondialisation, via le réseau des ventes internationales de Frutarom. Frutarom a entrepris des investissements sur le site afin d'augmenter la capacité de production et répondre aux besoins du marché de l'industrie pharmaceutique. La société a mis en oeuvre une troisième évolution de la production, ceci sera suivi par un agrandissement du site (incluant des zones de production et des zones de bureaux) afin de faire d'Extrakt Chemie le Centre de compétences de l'industrie pharmaceutique de Frutarom.

« Avec l'acquisition d'Extrakt Chemie, ainsi que l' investissements dans les collaborateurs, les équipements, les bâtiments de fabrication et les nouveaux bureaux destinés au site et la nouvelle équipe constituée d'experts pharmaceutiques hautement expérimentés, nous croyons que Frutarom est en mesure d'apporter une valeur considérable au marché des produits pharmaceutiques », a déclaré Barbara Bradl, Business Manager Pharma de Frutarom BU Health. « L'ajout du portefeuille existant d'Extrakt Chemie à la ligne EFLA®pharm déjà solide des produits Frutarom Health crée de nouvelles opportunités de marché tant pour les sociétés que pour les consommateurs. Le développement de cette activité est un élément essentiel de la stratégie en matière de santé de l'unité commerciale. »

Le portefeuille d'ingrédients phytopharmaceutiques haut de gamme de Frutarom, connu sous le nom d'EFLA®pharm, a été considérablement élargi par ce genre d'acquisitions stratégiques au cours des 2 dernières années. Tous les produits sous l'égide d'EFLA®pharm sont des extraits de plantes médicinales, produits en conformité avec les directives GMP, et offrent une entité de marché avancée à nos partenaires d'affaires. Les extraits botaniques conviennent en tant qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le marché pharmaceutique mondial, et sont soutenus par une équipe d'affaires réglementaires dédiée, qui fournit des services pharmaceutiques spécialisés. Tous les extraits de plantes d'EFLA®pharm disposent d'un dossier de documentation de classe pharmaceutique qui couvre la partie 3.2.S. Ce dossier de documentation est aussi connu sous le nom de Dossier permanent de la substance active (ASMF, Active Substance Master File).

La production certifiée GMP et le Centre de compétences de l'industrie pharmaceutique d'Extrakt Chemie sont situés stratégiquement à Stadthagen, au centre de l'Allemagne, le coeur du marché phytopharmaceutique mondial.

À propos de Frutarom

Frutarom est un fabricant leader d'ingrédients raffinés et d'arômes qui se situe parmi les 10 principales sociétés de ce domaine sur le marché mondial. Respectant ses engagements à devenir le partenaire favori de la réussite saine axée sur le goût, Frutarom fournit des solutions avancées pour les industries pharmaceutiques, d'aliments et de boissons, des nutraceutiques et de la cosmétique.

