Une nouvelle étude montre que l'analyse en ligne quotidienne du lait est plus précise et plus décisive que l'analyse mensuelle du contrôle laitier

Une étude sans précédent d'une durée de deux ans portant sur 38 000 vaches Holstein israéliennes a des implications sur la gestion des troupeaux et la sélection génétique

Une analyse quotidienne de lait en ligne effectuée avec l'analyseur de lait AfiLab d'Afimilk est susceptible d'être plus utile dans la prévision de la future lactation d'une vache que les tests mensuels du contrôle laitier, selon une étude récemment publiée portant sur 37 486 vaches Holstein et menée pendant deux ans.

D'une portée sans précédent, l'étude « Genetic and phenotypic analysis of daily Israeli Holstein milk, fat, and protein production as determined by a real-time milk analyzer » (Analyse génétique et phénotypique de la production quotidienne de lait, de matières grasses et de protéines de lait de vaches Holstein israéliennes, déterminée par un analyseur de lait en temps réel) sélectionné par le « Choix des éditeurs » dans le numéro de décembre 2016 du Journal of Dairy Science , semble valider l'hypothèse selon laquelle l'analyse quotidienne par AfiLab des composants du lait fournit une mesure plus représentative de la lactation totale d'une vache en comparaison avec les analyses mensuelles du contrôle laitier.

Joel Weller et Ephraim Ezra, de l'Agricultural Research Organization (Organisation pour la recherche agricole), au Centre Volcani, ont comparé les relevés quotidiens de la production laitière, de la teneur en protéines et en matières grasses recueillis par l'analyseur AfiLab à des relevés journaliers d'analyses mensuelles des mêmes statistiques provenant du laboratoire central de l'Association des éleveurs de bétail d'Israël. Ils ont conclu que l'enregistrement quotidien en temps réel pouvait être préférable aux analyses mensuelles du contrôle laitier sur la base de plusieurs conclusions :

Les moyens de lactation étaient similaires pour les deux méthodes pour toutes les caractéristiques, excepté la production de matières grasses, avec des différences mineures allant jusqu'à 0,1 pour cent.

Les héritabilités de première parité étaient plus élevées pour les lactations calculées à partir des relevés quotidiens pour toutes les caractéristiques, excepté le pourcentage relatif aux protéines, mais les différences n'étaient pas importantes.

À seulement 30 jours de lactation (JDL), il a été observé des corrélations génétiques élevées allant de 0,73 à 0,79 entre les lactations prévues et réelles à l'aide d'un échantillonnage de lait en ligne.

Les lactations partielles quotidiennes de première parité pour la production de lait, de matières grasses et de protéines avec moins de 150 JDL ont prévu la lactation à venir de manière plus précise que les lactations partielles mensuelles correspondantes.

Selon Weller et Ezra : « Les corrélations phénotypiques sont plus élevées que les corrélations ICBA pour l'ensemble des 3 caractéristiques aux 9 points de troncature, même si le JDL à la troncature était moins élevé pour les relevés de l'analyseur AfiLab ».

Le laboratoire de lait en ligne d'Afimilk mesure le rendement en lait, les composants et la conductivité de chaque traite pour aider à gérer la sélection des vaches et à alerter lorsque celles-ci risquent de contracter des maladies, comme des mammites et de la cétose, et sur les changements nutritionnels affectant l'ensemble du troupeau.

