Compétition internationale de courts métrages sur le thème « Le 15 juillet - trahison et résistance »

La Compétition internationale de courts métrages organisée par la municipalité de Çekmeköy aura pour thème : « Le 15 juillet - trahison et résistance ».

Çekmeköy, l'un des districts d'Istanbul, a organisé en 2016 une compétition internationale de courts métrages sur le thème « justice et clémence », sous l'égide du président turc Recep Tayyip Erdo?an. Pour cette deuxième compétition, le thème choisi est « trahison et résistance », inspiré par la réaction du peuple turc au groupe de putschistes infiltrés dans l'armée turque et la bureaucratie d'État qui ont tenté de renverser le gouvernement légitime de Turquie le 15 juillet 2016.

La Compétition internationale de Çekmeköy rendra hommage, sous la forme de courts métrages, aux milliers d'histoires de résistance à la trahison qui ont marqué la nuit du 15 juillet. Elle accueillera des participants venus du monde entier, qui ouvriront la voie à une interprétation du coup d'État avorté du 15 juillet à travers le regard de différents artistes. Cette compétition vise plus largement à aborder le phénomène « trahison et résistance » manifesté par notre public en tant que résistance héroïque aux niveaux social, culturel et artistique.

Ahmet Poyraz, maire de la municipalité de Çekmeköy, est à l'initiative du projet et le jury est constitué des réalisateurs Mustafa ?evki Do?an et Mesut Uçakan, du sociologue Erol Erdo?an, des célèbres acteurs Turgay Tanülkü et Hakan Boyav, ainsi que des journalistes Metin Yüksel et Meryem ?layda Atlas.

Le montant total des prix s'élèvera à 112 000 livres turques (TL)

Des prix seront décernés aux courts métrages en compétition après sélection préliminaire et évaluation du jury lors d'une cérémonie qui se tiendra le 13 juillet. Les courts métrages arrivés en première, deuxième et troisième places seront dotée de prix de 30 000, 20 000 et 15 000 livres respectivement. Par ailleurs, le prix spécial ?ehit Ömer Halisdemir est de 12 000 TL, le prix spécial du jury de 10 000 TL et cinq films sélectionnés auront droit à une mention honorable dotée d'un prix de 5 000 TL chacun. Au total, le montant des prix accordés s'élèvera à 112 000 TL.

Envoi des candidatures

Les films de fiction, d'animation, documentaires et expérimentaux réalisés au format numérique, n'excédant pas une durée de 15 minutes et en lien avec le thème « trahison et résistance » peuvent participer. Les candidatures sont à envoyer à l'adresse http://www.ihanetvedirenis.com jusqu'au 2 juin 2017. Les films seront évalués en termes de scénario, réalisation, fiction, éclairage et pertinence par rapport au thème.

