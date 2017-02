UST Global et Xperio Labs s'associent pour aider les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux à services multiples à évoluer vers l'offre d'un mode de vie intelligent.







UST Global et Xperio Labs ont annoncé un partenariat au bénéfice des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et des opérateurs de réseaux à services multiples (MSO) auxquels ils donnent les moyens de transformer leur entreprise en recrutant et en fidélisant rapidement de nouveaux abonnés, et en monétisant la solution pour une fraction du prix et du temps d'un modèle classique.

Les associés offrent une solution unique en son genre : SPRNGPOD, sur le modèle d'une plateforme de développement (PaaS : Platform as a Service) qui permet ainsi aux prestataires de service de réduire leurs investissements courants et leur délai de commercialisation (TTM : Time-to-Market).

SPRNGPOD est une plateforme de mode de vie intelligent qui pousse le développement et la fidélisation de la clientèle ainsi que sa monétisation vers de nouveaux sommets grâce à un système mobile et rentable hors offre du fournisseur d'accès à l'internet (OTT : Over-the-Top), dans les domaines de la sécurité, du divertissement, de la bureautique et des communications. En réduisant radicalement le matériel sur mesure nécessaire dans les foyers des clients, c'est la première solution au monde de passerelle moins intelligente.

UST prévoit une offre de solutions de mobilité et d'internet des objets dans plusieurs domaines ; UST veut également tirer parti de son expertise en matière d'intégration de ses systèmes en vue d'offrir un service numérique sur la base d'un modèle de gestion de services.

Les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs de réseaux à services multiples et autres prestataires du même genre ont dû faire face à une diminution des recettes liées aux services de communication vocale, SMS et autres transmissions vidéos traditionnelles, à laquelle s'ajoute la difficulté d'attirer la génération du millénaire habituée au commerce social (sur téléphone portable ou autre). Cette solution va permettre aux prestataires d'affronter ce défi.

D'après Alexander Varghese, le plus haut fonctionnaire et directeur national de UST Global : « Ce partenariat vient renforcer notre offre de services dans le secteur des médias, du divertissement et des télécommunications. Xperio maîtrise bien l'aspect technique du secteur des médias et du divertissement, et vient compléter les services du numérique et des technologies de l'information ainsi que l'expertise de UST Global dans une multitude de domaines. Les opérateurs de réseaux à services multiples et les fournisseurs d'accès Internet peuvent tirer profit des solutions offertes par ce partenariat afin de transformer leur entreprise, garder leur clientèle actuelle et attirer de nouveaux clients à un rythme accéléré. »

D'après Roshan Dsouza, président de Xperio Labs : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec UST Global, il donne à SPRNGPOD une envergure mondiale ainsi que le support d'une infrastructure offrant aux prestataires de services la confiance nécessaire afin de lancer de nouveaux produits hors offre du fournisseur d'accès à l'internet et de développer rapidement leur entreprise. »

À propos de UST Global :

Société en tête du marché et spécialisée en services de technologie numérique, UST Global propose ses solutions efficaces aux entreprises du classement Global 1000. La mission de UST Global est de guider des entreprises à travers la phase critique de transformation numérique afin d'augmenter leur plus-value. UST Global se spécialise dans six services numériques de nouvelle génération : conception, cybersécurité, social, mobile, analytique et cloud. Motivé par le leitmotiv : « moins de clients, plus d'attention », UST Global vise l'excellence en ce qui concerne l'offre de services de haute qualité et l'engagement sur le long terme qu'il propose à ses clients. Le siège social de UST Global se situe à Aliso Viejo, en Californie ; la société compte plus de 17 000 associés et opère dans 25 pays sur quatre continents différents.

À propos de Xperio Labs :

Xperio Labs est un marché émergeant ciblé sur les sociétés d'appareils et de services incorporés situées à Hong Kong, avec des bureaux et des employés à Atlanta, Bangalore, Dubaï, Hong Kong, Mumbai, Surrey (Royaume-Uni) et Shanghai.

Xperio Labs a été créé par des anciens dirigeants du secteur commercial et technique des entreprises Cisco et Scientific Atlanta, persuadés que les clients ne cherchent plus à acheter des produits mais plutôt des solutions et des expériences.

Le design industriel, l'interface utilisateur, la conception du logiciel ainsi que l'architecture de nos produits reflètent notre philosophie selon laquelle la technologie est bonne tant qu'elle est utile à son utilisateur.

La conception de nos appareil et services vise non seulement à fidéliser le client mais prend également le prestataire de services en compte. Nous arrivons à réduire le coût total de possession et le délai de commercialisation du prestataire de services grâce à notre engagement en matière d'innovation, combiné à notre capacité d'offre de produits et de solutions qui couvrent la gamme complète de bout en bout, ainsi qu'un service réactif de personnalisation.

