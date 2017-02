Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de la Semaine du développement international







OTTAWA, le 5 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 5 au 11 février 2017 :

« Les travailleurs et les bénévoles du développement international canadiens sont des personnes altruistes, généreuses et dévouées qui travaillent sans relâche, ici au pays et partout dans le monde, pour améliorer la vie de millions de personnes.

« Durant la Semaine du développement international, j'encourage tous les Canadiens à célébrer et à apprendre de ceux qui oeuvrent dans ce milieu pour faire de notre monde un endroit plus juste et plus compatissant.

« Le thème de cette année, Ne laissez personne de côté : Le Canada contribue aux objectifs mondiaux!, met en lumière les efforts collectifs déployés pour atteindre les objectifs de développement durable qui sont énoncés dans le Programme 2030 des Nations Unies. Le Canada continuera de faire preuve de leadership dans le monde en rassemblant les gens afin de réaliser des progrès durables.

« Au cours de la dernière année, nous avons mené des consultations auprès de la population canadienne et de nos partenaires internationaux afin de concevoir une nouvelle approche en ce qui concerne l'aide internationale. Nos efforts recentrés aideront les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète, notamment en promouvant les droits de la personne, l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les sexes, ainsi que le respect de la diversité et de l'inclusion.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à se joindre à moi pour remercier nos travailleurs et nos partenaires du développement international de leur engagement à bâtir un monde meilleur. »

Lien connexe

Semaine du développement international

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 5 février 2017 à 10:00 et diffusé par :