Semaine des enseignantes et des enseignants - L'occasion de reconnaître la contribution des enseignants







QUÉBEC, le 5 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se déroule du 5 au 11 février 2017, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tient à souligner le travail accompli par les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, pour la réussite des élèves.

La valorisation de la profession enseignante s'inscrit dans les efforts de valorisation de l'école publique et c'est pourquoi la FCSQ appuie de nombreuses initiatives en ce sens, dont cette campagne 2017 Grâce à vous, je grandis, je réussis.

« Les enseignantes et enseignants accompagnent au quotidien des centaines de milliers d'élèves, jeunes et adultes, du réseau public d'éducation. Profitons de l'occasion pour leur exprimer directement notre appréciation », a déclaré la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

