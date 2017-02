Semaine des enseignantes et des enseignants 2017 : Grâce à vous, je grandis, je réussis! Soulignons l'apport essentiel des enseignantes et des enseignants à la formation de nos jeunes







QUÉBEC, le 5 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, souhaite reconnaître et saluer le travail essentiel des quelque 100 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes.

« Par leur engagement constant auprès des élèves et leur accompagnement, les enseignantes et les enseignants les aident à déployer leurs talents et à réaliser leurs aspirations. Jour après jour, ils partagent leur savoir-faire avec les jeunes pour que ceux-ci apprennent, grandissent et réussissent. En plus d'être des acteurs de premier plan dans leur réussite, les enseignantes et les enseignants bâtissent la société de demain », a déclaré le ministre.

Cette année, la Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule du 5 au 11 février sur le thème Grâce à vous, je grandis, je réussis!. La semaine a été créée en 1994 par le Ministère pour valoriser la profession enseignante et les personnes qui l'exercent. Elle est soulignée annuellement au début du mois de février de diverses manières dans les milieux scolaires, souvent avec la participation des comités de parents. La population est invitée à souligner cette semaine sur les réseaux sociaux par l'utilisation du #graceavous.

« La compétence et le dévouement du personnel enseignant doivent être mis en valeur. Parce que chaque geste et chaque parole comptent, à titre de ministre et à titre de père, je souhaite remercier les femmes et les hommes qui forment nos jeunes au quotidien », a conclu le ministre.

