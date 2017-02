La Municipalité de Dubaï lance la 8e initiative « Journée sans voiture »







La Municipalité de Dubaï a lancé dimanche la 8e initiative « Journée sans voiture » avec la participation d'organisations gouvernementales, semi-gouvernementales et privées et d'un certain nombre de dignitaires, parmi lesquels des responsables de départements d'État et de différents secteurs tels que ceux de l'éducation, de l'immobilier, de la vente au détail, le secteur hôtelier, bancaire, ainsi que le secteur des personnes ayant des besoins spécifiques, cette initiative bénéficiant ainsi d'un soutien diversifié.

Hussain Nasser Lootah, ingénieur et directeur général de la Municipalité de Dubaï, a insisté sur les efforts constants que produit la Municipalité pour augmenter la visibilité de Dubaï parmi les villes qui, à travers le monde, agissent en faveur de l'environnement, en mettant en oeuvre toutes les solutions durables et efficaces permettant de répondre aux différents défis environnementaux, notamment la pollution de l'air et l'augmentation de l'empreinte carbone résultant des émissions des véhicules.

« Chaque véhicule doté d'un réservoir contenant 57 litres environ de carburant, émet près de 140 kilogrammes de dioxyde de carbone dans l'air, ce qui porte les émissions annuelles à quatre tonnes, et contribue au réchauffement climatique. Cette campagne nous aidera à atteindre les objectifs de l'UAE National Agenda 2021, en préservant la qualité de l'air et en réduisant notre empreinte carbone », a souligné Hussain Nasser Lootah.

Selon lui, cette initiative contribue efficacement à promouvoir l'utilisation des transports publics à la place des véhicules personnels pour se rendre au travail. « Cela montre l'engagement de Dubaï dans le cadre des accords internationaux relatifs au changement climatique en vue de réduire les émissions de gaz entraînant un réchauffement climatique », a-t-il déclaré.

Hussain Nasser Lootah a révélé que, cette année, l'initiative était liée à l'Année du Don (Year of Giving) : des spécialistes de la Municipalité ont calculé l'empreinte carbone, l'ont convertie en argent et ont fait don de cette somme à des missions caritatives, s'inscrivant ainsi dans la démarche de l'Année du Don qui a été annoncée par le Président, son Altesse Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

« De deux organisations lors de la première Journée sans voiture, la participation est passée à 1 070 organisations l'an dernier. Les résultats obtenus pour l'environnement ont eux aussi été multipliés. Au lieu de 1 000 personnes la première année, ce sont 30 000 personnes qui ont laissé leur véhicule personnel au garage, se tournant vers un transport responsable en termes d'environnement », a précisé Khalid Sharif, directeur général adjoint pour le contrôle de l'environnement, de la santé et de la sécurité.

Il a indiqué que cette huitième édition s'est accompagnée d'une exposition de véhicules respectueux de l'environnement, fonctionnant avec des sources alternatives, qu'il s'agisse d'énergie solaire ou électrique ou encore de biocarburants. « Cette exposition a également attiré l'attention sur les pratiques, techniques et réalisations les plus récentes en termes de qualité de l'air et de préservation des ressources naturelles », a déclaré M. Al Awadhi.

