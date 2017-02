Weatherford communique ses résultats pour le quatrième trimestre 2016 et ses résultats annuels pour l'année 2016







Les recettes ont enregistré une hausse séquentielle de 4 %, entraînée par une hausse de 8 % en Amérique du Nord

Les marges d'exploitation ont enregistré une augmentation séquentielle de 273 points avec des incréments de 68 %

Forte trésorerie positive issue des opérations

BAAR, Suisse, 4 février 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a signalé une perte nette de 549 millions de dollars, soit une perte de 0,59 dollar par action, et une perte nette non PCGR de 303 millions de dollars avant charges et crédits (perte non PCGR de 0,32 dollar par action) pour des recettes de 1,41 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2016.

Points saillants pour le quatrième trimestre 2016

Flux de trésorerie disponible issus des opérations (non PCGR) de 171 millions de dollars ;

Marges d'exploitation en augmentation séquentielle de 273 points, avec 68 % d'incréments ; et

Recettes de 1,41 milliard de dollars en augmentation séquentielle de 4 %, emmenée par l'Amérique du Nord et la région Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique.

Points saillants pour l'ensemble de l'année 2016

Réduction de l'endettement net et report des échéances de la dette grâce à une série d'opérations sur les marchés financiers ;

Economies de coûts annualisées de 601 millions de dollars ;

Meilleur niveau de sécurité depuis la création de l'entreprise ; et

Réduction de 24 % des temps morts pour les principales gammes de produits en glissement annuel.

Pour le PDG Krishna Shivram : «Pendant 2016, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger nos liquidités et donner à l'entreprise les moyens de rester en tout temps rentable et dans le positif en termes de trésorerie disponible. Nous avons également éliminé nombre de coûts fixes, tout en atteignant le meilleur niveau de sécurité depuis la création de l'entreprise et en améliorant sensiblement la qualité de nos services et nos performances.

Je me réjouis de nos résultats du quatrième trimestre. Les recettes ont enregistré une augmentation séquentielle de 4 %, même si nous avons enregistré une perte d'environ 40 millions de dollars en raison de l'arrêt de nos activités de pompage à pression aux Etats-Unis pendant le trimestre. Les incréments séquentiels du revenu d'exploitation se sont élevés à 68 %, bien au-dessus donc des 50 % que nous avions visés. Si l'on exclut nos activités de forage terrestre, les recettes ont progressé de 4 % avec des incréments de revenus d'exploitation de 73 %, ce qui montre clairement que l'augmentation de nos recettes est répartie sur une structure de coûts fixes faible et efficients.

Aux Etats-Unis, les recettes ont progressé de 8 %, et elles auraient augmenté de 17 % si nous avions poursuivi nos activités de pompage à pression pendant tout le trimestre. Tant les Etats-Unis que le Canada ont enregistré une forte croissance pour les activités terrestres tandis que les opérations offshore ont ralenti dans le Golfe du Mexique. Les incréments aux Etats-Unis étaient de 104 %, car nous avons supprimé des coûts tout au long du quatrième trimestre. Les pertes opérationnelles en Amérique du Nord ont atteint 58 millions de dollars, dont une perte de 29 millions de dollars liée aux activités de pompage à pression, qui aurait pu être négativement impactée de 20 millions supplémentaires si ces activités s'étaient poursuivies tout au long du trimestre.

A l'international, les recettes ont progressé de 2 %, tandis que les marges d'exploitation ont légèrement progressé. En Amérique latine, les niveaux d'activité ont été faibles au Mexique, au Venezuela et au Brésil ; la restructuration du secteur en Argentine a entraîné une baisse des prix, tandis que les activités en Colombie ont connu un véritable essor. Dans l'hémisphère Est, les recettes ont enregistré une progression séquentielle de 4 % avec une hausse de la marge de 168 points et des incréments de 39 %. Les ventes de produits ont progressé d'environ 40 millions de dollars par rapport au niveau trimestriel habituel. La mer du Nord et la Russie ont connu un ralentissement saisonnier. Pour l'Afrique subsaharienne, les activités ont régressé en Angola et au Nigeria, tandis que la région Asie-Pacifique a bénéficié des ventes de produits en Australie et en Malaisie. La région Moyen-Orient/Afrique du Nord a bénéficié d'une hausse des ventes de produits ainsi que du démarrage des activités pour plusieurs contrats de service remportés au cours des six derniers mois. Nous envisageons entamer les contrats de service restant au début de 2017.

Le flux de trésorerie disponible issu des opérations s'est élevé à 171 millions de dollars, grâce à une augmentation du fonds de roulement, et après une augmentation des emprunts et des fonds propres d'un montant total de 996 millions de dollars pendant le trimestre, l'endettement net a été réduit de 507 millions de dollars pour atteindre 6,5 milliards de dollars ».

(En millions, sauf montants par action)

Trimestre clos au



Evolution





31/12/2016



30/9/2016



31/12/2015



Séquentiel



Glissement annuel

Total des résultats sectoriels





























Chiffre d'affaires

$ 1 406





$ 1 356





$ 2 012





4

%

(30)

% Perte d'exploitation segment

$ (76)





$ (111)





$ (270)





31

%

72

% Marge d'exploitation segment

(5,4)

%

(8,2)

%

(13,4)

%

273

bps

801

bps Bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte) *

$ (76)





$ (111)





$ 57





31

%

(235)

% Marge d'exploitation segment ajusté *

(5,4)

%

(8,2)

%

2,8

%

273

bps

(824)

bps Incréments segment ajustés / (décréments) **



















68

%

(22)

%































Perte nette

$ (549)





$ (1 780)





$ (1 208)





69

%

55

% Perte nette ajustée *

$ (303)





$ (349)





$ (102)





13

%

(200)

%































Résultat par action dilué

$ (0,59)





$ (1,98)





$ (1,54)





70

%

62

% Perte diluée par action ajustée *

$ (0,32)





$ (0,39)





$ (0,13)





16

%

(150)

%





* Le bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte), la marge d'exploitation, la perte nette et la perte diluée par action dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué de presse sont des mesures non PCGR et excluent principalement les charges et crédits du contrat historique Zubair, les réductions de valeur des stocks et autres charges. ** Les incréments segment ajustés / (décréments) dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué sont calculés en divisant l'évolution le bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte) par l'évolution des recettes.

Shivram poursuit : « Après une longue période de transformation effrénée de la structure des coûts, la mise en oeuvre de mesures financières disciplinées et le réalignement global de l'entreprise, Weatherford est aujourd'hui bien positionnée avec un portefeuille allégé qui lui permettra de réaliser des avancées dans son résultat d'exploitation et d'alléger son bilan.

A l'heure où les aspects fondamentaux de l'offre et de la demande continuent de progresser de manière constante, nous sommes au début d'un cycle de plusieurs années qui verra un accroissement des dépenses chez nos clients, qui seront pratiquement tous orientés vers le développement de réservoirs mûrs, essentiellement terrestres. Nous sommes parfaitement alignés pour profiter des attributs de ce type de cycle puisqu'il repose sur nos atouts terrestres dans la construction de puits, la complétion et l'ascension artificielle.

C'est beaucoup plus forts que nous sortons de la récession. Avec une structure de coûts renforcée, et un bilan très assaini, nous entendons bien faire la différence pour nos clients grâce à l'innovation, à la collaboration et à des solutions sur mesure. Nous dirigeons tous nos efforts sur la qualité de service, la sécurité, la participation de la clientèle, la gestion des talents et le renforcement de notre culture de responsabilité. Nous pensons que cette stratégie de 'retour à l'essentiel' donnera naturellement lieu à de meilleurs résultats financiers ».

Résultats du quatrième trimestre 2016

Les recettes au quatrième trimestre 2016 se sont élevées à 1,41 milliard de dollars par rapport à 1,36 milliard de dollars au troisième trimestre 2016 et à 2,01 milliards de dollars au quatrième trimestre 2015. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a enregistré une augmentation séquentielle de 4 % et une baisse de 30 % par rapport à l'année précédente. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a progressé de 8 % malgré la cessation des activités de pompage à pression aux Etats-Unis dès le début du quatrième trimestre, tandis que les recettes à l'international ont augmenté de 2 % et que les recettes tirées des puits de forage terrestre ont enregistré un recul séquentiel de 4 %.

La perte nette pour le quatrième trimestre 2016 s'est élevée à 549 millions de dollars (perte nette diluée de 0,59 dollar par action), par rapport à une perte de 1,78 milliard de dollars au troisième trimestre 2016 (perte nette diluée de 1,98 dollar par action), et une perte de 1,21 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'année précédente (perte nette diluée de 1,54 dollar par action).

La perte nette ajustée non PCGR au quatrième trimestre 2016 s'est élevée à 303 millions de dollars (perte nette diluée non PCGR de 0,32 dollar par action), par rapport à une perte non PCGR de 349 millions de dollars au troisième trimestre 2016 (perte nette diluée non PCGR de 0,39 dollar par action), et une perte non PCGR de 102 millions de dollars au quatrième trimestre de l'année précédente (perte nette diluée non PCGR de 0,13 dollar par action).

Les charges après impôts, nettes de crédits, s'élevant à 246 millions de dollars au quatrième trimestre incluent :

125 millions de dollars en frais de licenciement et de restructuration ;

69 millions de dollars en frais et autres chargées liés à la cessation des activités de pompage à pression ;

30 millions de dollars en frais de justice ;

28 millions de dollars en autres charges et crédits ;

10 millions de dollars en frais de dévaluation de devise égyptienne ; et

16 millions de dollars en revenus liés à l'ajustement des bons de souscription à leur juste valeur.

La marge d'exploitation segment négative de 5,4 % pour le quatrième trimestre a enregistré une augmentation séquentielle de 273 points, et a progressé de 801 points par rapport au quatrième trimestre 2015. Au quatrième trimestre, la marge d'exploitation segment ajustée négative de 5,4 % a enregistré une progression séquentielle de 273 points, et un repli de 824 points par rapport au quatrième trimestre 2015. Les incréments séquentiels de la marge d'exploitation ajustée ont été de 68 % pour une progression des recettes de 4 %, et les décréments du revenu d'exploitation ajusté en glissement annuel ont été de 22 % pour un repli des recettes de 30 %.

Trésorerie disponible et covenants financiers

La trésorerie disponible générée par les opérations (non CPGR ) s'est élevée à 171 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2016, et comprend 263 millions de dollars tirés de la réduction du solde du fonds de roulement. Les dépenses en capital de 68 millions de dollars ont diminué de 72 millions de dollars, ou de 51 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente, et augmenté de 6 millions de dollars, ou de 10 %, par rapport au troisième trimestre de 2016. Pour 2016, les dépenses en capital ont diminué de 478 millions de dollars, soit 70 %, par rapport à 2015, ce qui témoigne du maintien d'une discipline de capital. La trésorerie disponible du trimestre comprend également 105 millions de dollars en paiements d'intérêts sur la dette. En outre, 39 millions de dollars en frais de licenciement et de restructuration ont été payés ce trimestre, ce qui a permis de réduire les coûts d'exploitation pour l'avenir. A la fin du trimestre, nous sommes en conformité avec tous les covenants financiers de nos facilités de crédit renouvelable et à terme, et nous devrions le rester tout au long de 2017.

Points saillants en fonction de la région et du secteur

Amérique du Nord

(En millions, sauf montants par action)

Trimestre clos au



Evolution





31/12/2016



30/9/2016



31/12/2015



Séquentiel



Glissement annuel

Amérique du Nord





























Recettes

$ 485





$ 449





$ 699





8

%

(31)

% Perte d'exploitation segment

$ (58)





$ (95)





$ (152)





39

%

62

% Marge d'exploitation segment

(11,9)

%

(21,2)

%

(21,8)

%

938

bps

979

bps Perte d'exploitation segment ajustée*

(58)





(95)





(68)





40

%

15

% Marge d'exploitation segment ajustée*

(11,9)

%

(21,2)

%

(9,6)

%

938

bps

(221)

bps





* La perte et la marge d'exploitation segment ajustées dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué de presse sont des mesures non PCGR excluent principalement les charges et crédits des réductions de valeur des stocks et autres charges.

Au quatrième trimestre, les recettes de 485 millions de dollars ont progressé de 36 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 8 %, et un repli de 214 millions de dollars, soit 31 %, par rapport à la même période de l'année dernière. Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment a enregistré une progression séquentielle de 37 millions de dollars pour atteindre 58 millions de dollars (marge de -11,9 %). Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment et la perte d'exploitation segment ajustée ont augmenté respectivement de 62 % et de 15 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'augmentation des recettes séquentielles a été attribuée à l'augmentation du nombre moyen de puits de forage de 50 % au Canada et de 23 % aux Etats-Unis, ce qui a eu un impact positif sur nos lignes de produits « construction de puits », « services de forage » et « complétion ».

Parmi les principales réussites opérationnelles aux Etats-Unis aux niveaux terrestre et offshore figurent ce qui suit :

Dans la formation de Bakken, un client a signé un contrat avec Weatherford visant le remplacement de pompes submersibles électriques (ESP) par des unités de pompage à longue course Rotaflex® 1100 pour un groupe de puits afin de réduire les effets des pannes en fond de puits et d'accroître la production tout en réduisant les coûts des services publics. Weatherford a assuré des formations en classe et sur le terrain pour le personnel du client afin de garantir une transition sans heurts. Les résultats ont été excellents, et le client s'est aujourd'hui engagé à installer 40 autres unités Rotaflex.

Dans le Golfe du Mexique aux Etats-Unis, Weatherford a remporté un contrat d'un an renouvelable visant la fourniture de services de forage sous pression gérée (MPD) services pour des puits de compensation difficiles qui, selon l'exploitant, ne sont pas « forables » sans MPD. Weatherford fournira une solution clé en main, en collaboration avec le sous-traitant de forage en vue d'intégrer un package MPD adapté aux besoins sur le puits de forage.

Opérations à l'international

(En millions, sauf montants par action)

Trimestre clos au



Evolution





31/12/2016



30/9/2016



31/12/2015



Séquentiel



Glissement annuel

Opérations à l'international





























Recettes

$ 827





$ 809





$ 1 166





2

%

(29)

% Bénéfice d'exploitation (perte)

$ 7





$ 3





$ (75)





133

%

109

% Bénéfice d'exploitation segment ajusté *

$ 7





$ 3





$ 142





133

%

(96)

% Marge d'exploitation segment ajusté *

0,7

%

0,5

%

12,1

%

23

bps

(1 138)

bps



* Le bénéfice et la marge d'exploitation segment ajustés dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué de presse sont des mesures non PCGR et excluent principalement les charges et crédits du contrat historique Zubair, les réductions de valeur des stocks et autres charges.

Au quatrième trimestre, les recettes de 827 millions de dollars ont enregistré une augmentation séquentielle de 2 % et un repli de 29 % en glissement annuel. Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation segment ajusté s'est élevé à 7 millions de dollars (marge de 0,7 %), en progression par rapport aux 3 millions de dollars (marge de 0,5 %) au trimestre précédent et en repli par rapport aux 142 millions de dollars (marge de 12,1 %) par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Amérique latine

Au quatrième trimestre, les recettes de 250 millions de dollars ont enregistré un repli séquentiel de 5 millions de dollars, soit 2 %, et un repli de 126 millions de dollars, soit 34 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation segment ajusté de 6 millions de dollars (marge de 2,3 %) a enregistré un repli séquentiel de 8 millions de dollars et un repli de 90 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. En glissement séquentiel, les décréments segment ajustés ont été de 125 % pour le trimestre. Les principaux facteurs de cette baisse de recettes ont été un ralentissement de l'activité au Venezuela, un ralentissement de l'activité offshore au Mexique, et de nouvelles réductions dans les activités offshore au Brésil, qui ont été en partie compensées par un regain d'activité en Colombie avec un nombre accru de puits de forage en activité. La baisse de la marge d'exploitation ajustée est essentiellement imputable au mix de gammes de produits qui a eu un effet négatif sur le bénéfice d'exploitation ajusté.

En Colombie, Weatherford a permis à un client de réaliser des économies de coûts grâce à des technologies et des services efficients en déployant les systèmes Drilling with Casing (DwC) dans un puits présentant d'importantes pertes de boue, ce qui a permis de réduire de 40 % les coûts d'exploitation par rapport au forage conventionnel.

Europe /Afrique subsaharienne/Russie

Au quatrième trimestre, les recettes de 214 millions de dollars ont enregistré un repli séquentiel de 11 millions de dollars, soit 5 %, et un repli de 123 millions de dollars, soit 37 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment ajustée de 8 millions de dollars (marge de -4,0 %) a enregistré un repli séquentiel par rapport à une perte de 3 millions de dollars (marge de -1,0 %), et un repli par rapport à des recettes de 38 millions de dollars (marge de 11,4 %) en glissement annuel. La poursuite des réductions d'activité offshore en Afrique de l'Ouest et le début du déclin saisonnier en mer du Nord et en Russie ont alimenté les recettes séquentielles.

Parmi les points saillants pour la région figurent ce qui suit :

Weatherford a remporté un contrat de trois ans pour des services intégrés sur un puits de forage en mer du Nord après avoir démontré sa capacité à fournir des services efficients pour plusieurs gammes de produits, à réduire les effectifs à bord (POB) et à réduire les coûts. Parmi ces services figurent les services tubulaires, les dispositifs de suspension pour colonne de tubage perdue et les outils en location. En outre, Weatherford assurera une formation afin de s'assurer que les opérations peuvent être menées en toute sécurité et de façon efficace avec un niveau minimal de POB.

Dans une zone distincte de la mer du Nord, Weatherford a installé des systèmes inversés à vérin pneumatique dans un puits mûr présentant des problèmes d'intégrité. Ce puits avait auparavant utilisé un vérin pneumatique conventionnel. En raison d'une modification de la réglementation, l'exploitant devait trouver une autre méthode de récupération assistée du pétrole (EOR). Les technologies de la famille Renaissance® de solutions destinées aux friches, y compris les soupapes de sécurité, ont permis une injection de gaz continue afin de maximiser la production et de minimiser les coûts.

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

Au quatrième trimestre, les recettes de 363 millions de dollars ont enregistré une hausse séquentielle de 10 % et un repli de 20 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation segment ajusté de 9 millions de dollars (marge de 2,4 %) s'est amélioré par rapport à une perte de 8 millions de dollars (marge de -2,2 %) au trimestre précédent et a diminué par rapports aux 45 millions de dollars (marge de 10,0 %) au même trimestre de l'année précédente. Les recettes ont progressé avec les livraisons de produits de fin d'année dans les complétions et l'ascension artificielle dans toute la région et également grâce à un regain d'activité dans les services en Algérie, et dans les pays du Golfe. Le bénéfice d'exploitation ajusté a progressé en raison d'une baisse des coûts d'exploitation et de la vente de produits dans les segments à marges plus élevées.

Pendant le trimestre, Weatherford a également enregistré plusieurs gains au Moyen-Orient :

Un contrat de services de trois ans concernant des tubes spiralés pour une grande NOC dans la région. En outre, la société a remporté des parts de marché avec un contrat de trois ans pour une complétion ouverte et « cased-hole ». Pour ces deux contrats, Weatherford a été sélectionné sur la base de sa différentiation technique, de sa capacité à déployer rapidement ses ressources et de la grande participation de sa clientèle.

En outre, Weatherford a enregistré un nombre important de nouveaux contrats MPD dans toute la région :

Sur un grand marché au Moyen-Orient, le MPD a connu une croissance rapide avec une application spéciale utilisée uniquement dans des conditions de puits extrêmes à une technique standard utilisée dans de nombreux types de puits. Weatherford a observé une vaste adoption du MPD dans les opérations terrestres et un regain d'intérêt pour le déploiement de dispositifs de contrôle rotatifs dans des puits offshore complexes. Ces technologies offre des avantages, comme la réduction des risques de forage, la réduction des coûts, le renforcement de la sécurité, l'obtention efficace de la profondeur recherchée et un meilleur accès au réservoir.

Ailleurs au Moyen-Orient, Weatherford a réussi à atteindre la profondeur totale dans un puits à haute pression en moins de 10 jours grâce au MPD. L'exploitant espérait pouvoir forer les deux dernières sections en 36 jours. Aucune panne ou perte n'a été observée, et le client a réalisé des économies totales d'environ 1,3 million de dollars. Fort de ce succès, le client déploiera fort probablement le MPD sur d'autres puits.

Weatherford a obtenu son premier contrat NOC pour le MDP offshore dans la région du Golfe. Ce contrat de trois ans couvre plusieurs puits de offshore présentant des difficultés comme des réservoirs vides, des fractures, des zones d'eau à haute pression, des températures élevées et du gaz en profondeur. Les systèmes MPD offrent des avantages importants pour les puits à gaz profond, comme la réduction des « kicks » et le « differential sticking ».

Puits de forage terrestre

Au quatrième trimestre, les recettes de 94 millions de dollars ont enregistré une baisse séquentielle de 4 millions de dollars, soit de 4 %, et un repli de 53 millions de dollars, soit 36 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment de 25 millions de dollars (marge de -26,1 %) a enregistré un recul séquentiel de 6 millions de dollars et un repli de 8 millions de dollars par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les principaux facteurs qui ont entraîné une baisse des recettes et du bénéfice d'exploitation ont été une réduction des puits en activité car plusieurs unités sont arrivées en fin de contrat tandis que d'autres ont été transférées sur d'autres sites.

Reclassements

Certains montants pour l'année précédente ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation de l'exercice en cours concernant l'adoption de nouvelles normes comptables.

A propos de Weatherford

Énoncés prospectifs

Weatherford International plc Compte de résultats consolidés et condensés (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)























Trimestre clos au

Fin de l'exercice au





31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Chiffre d'affaires net :

















Amérique du Nord

$ 485



$ 699



$ 1 878



$ 3 494



Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

363



453



1 453



1 947



Europe/Afrique subsaharienne/Russie

214



337



939



1 533



Amérique latine

250



376



1 059



1 746



Puits de forage terrestre

94



147



420



713



Total du chiffre d'affaires net

1 406



2 012



5 749



9 433























Revenu d'exploitation (dépense) :

















Amérique du Nord

(58)



(68)



(382)



(224)



Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

9



45



7



211



Europe/Afrique subsaharienne/Russie

(8)



38



(11)



217



Amérique latine

6



59



65



315



Puits de forage terrestre

(25)



(17)



(87)



13



Résultat opérationnel ajusté pour le segment (pertes)

(76)



57



(408)



532



Recherche et développement

(40)



(52)



(159)



(231)



Dépenses d'entreprise

(32)



(47)



(139)



(194)



Autres dépenses, nettes

(251)



(992)



(1 545)



(1 653)



Total perte d'exploitation

(399)



(1 034)



(2 251)



(1 546)























Autres dépenses :

















Charges d'intérêt, nettes

(136)



(117)



(499)



(468)



Adjudication obligataire, net

?



?



(78)



?



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

16



?



16



?



Dévaluation de devises

(10)



(17)



(41)



(85)



Autres, net

(8)



20



(24)



3



Perte nette avant impôts sur le revenu

(537)



(1 148)



(2 877)



(2 096)























Provisions pour impôts sur le revenu

(7)



(52)



(496)



145























Perte nette

(544)



(1 200)



(3 373)



(1 951)



Perte nette imputable aux intérêts minoritaires

5



8



19



34



Perte nette imputable à Weatherford

$ (549)



$ (1 208)



$ (3 392)



$ (1 985)























Perte par action imputable à Weatherford:

















Basique & Diluée

$ (0,59)



$ (1,54)



$ (3,82)



$ (2,55)























Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation:

















Basique & Diluée

937



782



887



779





Weatherford International plc Synthèse des comptes de résultat (Non vérifié) (En millions)

Trimestre clos au

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016

31/12 /2015 Chiffre d'affaires net:

















Amérique du Nord $ 485



$ 449



$ 401



$ 543



$ 699

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique 363



329



400



361



453

Europe/Afrique subsaharienne/Russie 214



225



243



257



337

Amérique latine 250



255



249



305



376

Puits de forage terrestre 94



98



109



119



147

Total du chiffre d'affaires net $ 1 406



$ 1 356



$ 1 402



$ 1 585



$ 2 012























Trimestre clos au

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016

31/12 /2015 Revenu d'exploitation (dépense) :

















Amérique du Nord $ (58)



$ (95)



$ (101)



$ (128)



$ (68)

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique 9



(8)



?



6



45

Europe/Afrique subsaharienne/Russie (8)



(3)



1



(1)



38

Amérique latine 6



14



1



44



59

Puits de forage terrestre (25)



(19)



(17)



(26)



(17)

Résultat opérationnel ajusté pour le segment (pertes) (76)



(111)



(116)



(105)



57

Recherche et développement (40)



(33)



(41)



(45)



(52)

Dépenses d'entreprise (32)



(30)



(34)



(43)



(47)

Autres dépenses, nettes (251)



(771)



(269)



(254)



(992)

Total perte d'exploitation $ (399)



$ (945)



$ (460)



$ (447)



$ (1 034)























Trimestre clos au

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016

31/12 /2015 Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services :

















Évaluation de formation et Construction de puits (a) $ 773



$ 765



$ 806



$ 890



$ 1,087

Complétion et production (b) 539



493



487



576



778

Puits de forage terrestre 94



98



109



119



147

Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services $ 1 406



$ 1 356



$ 1 402



$ 1 585



$ 2 012























Trimestre clos au

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016

31/12 /2015 Dépréciation et amortissement :

















Amérique du Nord $ 41



$ 55



$ 58



$ 54



$ 73

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique 52



60



60



61



61

Europe/Afrique subsaharienne/Russie 41



45



48



48



46

Amérique latine 55



56



56



61



63

Puits de forage terrestre 22



22



23



22



26

Recherche et développement et dépenses d'entreprise 4



4



4



4



6

Total des dépréciations et amortissements $ 215



$ 242



$ 249



$ 250



$ 275







(a) L'Évaluation de formation et la Construction de puits comprennent le Forage et le Test de la pression contrôlée, les Services de forage, les Services de structure tubulaire, les Outils de forage, le Forage intégré, les Services de câblage métallique, la Rentrée et le repêchage, la Cimentation, les Systèmes de revêtement, les Services de laboratoire intégrés et la Diagraphie de surface. (b) La Complétion et la production comprennent les Systèmes d'injection artificielle et les Services de simulation et de complétion.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR américains (GAAP). Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC) peuvent fournir aux utilisateurs de cette information financière des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes futures. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du chiffre d'affaires net ou d'autres données préparées et rapportées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats rapportés par la Société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)



























Trimestre clos au

Fin de l'exercice au





31/12/2016

30/9/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Revenu d'exploitation (perte) :





















Revenu d'exploitation PCGR (perte)

$ (399)



$ (945)



$ (1 034)



$ (2 251)



$ (1 546)



Frais de restructuration, de cession d'activités et de licenciement

130



22



68



280



232



Frais de justice, nets

30



9



4



220



116



Dépréciation, cessions liées et autres charges (a) (b) (c) (d)

91



740



838



1 043



1 105



Contrats historiques et autres

?



?



82



2



200



Total ajustement non PCGR

251



771



992



1 545



1 653



Revenu d'exploitation ajusté non PCGR (perte)

$ (148)



$ (174)



$ (42)



$ (706)



$ 107



























Chiffre d'affaires avant impôts sur le revenu :





















Revenu PCGR avant impôts sur le revenu

$ (537)



$ (1 084)



$ (1 148)



$ (2 877)



$ (2 096)



Ajustements du revenu d'exploitation

251



771



992



1 545



1 653



Adjudication obligataire, net

?



?



?



78



?



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

(16)



?



?



(16)



?



Dévaluation de devises

10



?



17



41



85



Revenu non PCGR avant impôts sur le revenu (perte)

$ (292)



$ (313)



$ (139)



$ (1 229)



$ (358)



























Provisions pour impôts sur le revenu :





















Provision PCGR pour impôts sur le revenu

$ (7)



$ (692)



$ (52)



$ (496)



$ 145



Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR

1



660



97



600



(7)



Provisions non PCGR pour impôts sur le revenu

$ (6)



$ (32)



$ 45



$ 104



$ 138



























Chiffre d'affaires net (perte) imputable à Weatherford:





















Chiffre d'affaires net CPGR (perte)

$ (549)



$ (1 780)



$ (1 208)



$ (3 392)



$ (1 985)



Total des charges nettes d'impôts

246



1 431



1 106



2 248



1 731



Perte nette non PCGR

$ (303)



$ (349)



$ (102)



$ (1 144)



$ (254)



























Résultat par action dilué imputable à Weatherford (perte) :





















Résultat par action dilué non PCGR (perte)

$ (0,59)



$ (1,98)



$ (1,54)



$ (3,82)



$ (2,55)



Total des charges nettes d'impôts

0,27



1,59



1,41



2,53



2,22



Résultat par action dilué non PCGR (perte)

$ (0,32)



$ (0,39)



$ (0,13)



$ (1,29)



$ (0,33)



























Taux d'imposition effectif CPGR (e)

(1)%



(64)%



(5)%



(17)%



7 %

Taux d'imposition effectif non CPGR (f)

(2)%



(10)%



32 %

8 %

39 %







(a) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 91 millions de dollars du quatrième trimestre 2016 comprennent 69 millions de dollars en frais de fermeture pour des activités de pompage à pression et autres charges, et 22 millions de dollars d'autres charges et crédits. (b) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 1,0 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 comprennent 710 millions de dollars de dépréciation des actifs de longue durée et d'autres charges et crédits, 219 millions de dollars de dépréciation du fonds commercial, et 114 millions de dollars en charges liées aux activités de pompage à pression. (c) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 838 millions de dollars du quatrième trimestre 2015 comprennent 514 millions de dollars de dépréciation des actifs de longue durée, 217 millions de dollars de dépréciation du fonds commercial, 46 millions de dollars de frais liés à des contrats de livraison, 31 millions de dollars de pertes sur créances irrécouvrables et 30 millions de dollars d'autres charges. (d) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 1,1 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 comprennent 638 millions de dollars de dépréciation des actifs de longue durée, 226 millions de dollars de dépréciation du fonds commercial, 130 millions de dollars de frais liés à des contrats de livraison, 31 millions de dollars de pertes sur créances irrécouvrables et 80 millions de dollars d'autres charges. (e) Le taux d'imposition effectif CPGR correspond à la provision CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires PCGR avant impôts sur le revenu. (f) Le taux d'imposition effectif non CPGR correspond à la provision non CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires non CPGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

Weatherford International plc Synthèse du bilan (Non vérifié) (En millions)

























31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016

31/12/2015 Actifs :



















Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 1 037



$ 440



$ 452



$ 464



$ 467

Comptes clients nets

1 383



1 414



1 484



1 693



1 781

Stocks nets

1 802



1 917



2 195



2 302



2 344

Immobilisations corporelles nettes

4 480



4 708



5 247



5 471



5 679

Fonds commercial et actifs corporels nets

3 045



3 104



3 182



3 216



3 159























Passifs :



















Compte créditeurs

845



666



790



934



948

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

179



555



290



1 212



1 582

Dette à long terme

7 403



6 937



6 943



5 846



5 852



Weatherford International plc Endettement net (Non vérifié) (En millions)













Endettement net pour le trimestre clos le 31/12/2016 :











Endettement net au 30/09/2016









$ (7 052)

Perte d'exploitation









(399)

Dépréciation et amortissement









215

Dépenses en immobilisations









(68)

Produit de la cession de titres et de recouvrements d'assurance









21

Diminution du fonds de roulement









263

Produit de l'émission de titres, net









448

Produit des billets à recevoir









43

Frais de justice payés









(33)

Dépréciation d'actifs et autres charges









64

Dévaluation de devises









10

Impôts sur les bénéfices payés









(21)

Intérêts payés









(105)

Autres









69

Endettement net au 31/12/2016









$ (6 545)















Changement de l'endettement net pour l'exercice clos le 31/12/2016 :











Endettement net au 31/12/2015









$ (6 967)

Perte d'exploitation









(2 251)

Dépréciation et amortissement









956

Dépenses en immobilisations









(204)

Produit de la cession de titres et de recouvrements d'assurance









88

Diminution du fonds de roulement









453

Produit de l'émission de titres, net









1 071

Produit des billets à recevoir









43

Adjudication obligataire, net









(78)

Paiement pour le rachat des actifs









(87)

Frais de justice, nets









157

Dépréciation d'actifs à long terme et dépréciation de placements et aux charges









630

Frais de stock









219

Dévaluation de devises









41

Impôts sur les bénéfices payés









(161)

Intérêts payés









(467)

Changement net de la facturation et des coûts en excès









51

Autres









(39)

Endettement net au 31/12/2016









$ (6 545)















Composantes de l'endettement net

31/12/2016

30/9/2016

31/12/2015 Trésorerie

$ 1,037



$ 440



$ 467

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

(179)



(555)



(1 582)

Dette à long terme

(7 403)



(6 937)



(5 852)

Endettement net

$ (6 545)



$ (7 052)



$ (6 967)





« L'endettement net » correspond à l'endettement moins la trésorerie. La direction pense que l'endettement net fournit des informations utiles concernant le niveau d'endettement de Weatherford, car il indique la trésorerie utilisable pour rembourser l'endettement.



Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR américains (GAAP). Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC) peuvent fournir aux utilisateurs de cette information financière des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes futures. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts de renseignements sur les flux de trésorerie préparés et rapportés conformément aux PCGR. Cependant, ils doivent être considérés comme compléments des états des flux de trésorerie rapportés par la Société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Synthèse des flux de trésorerie (Non vérifié) (En millions)



























Trimestre clos au

Fin de l'exercice au





31/12/2016

30/9/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

$ 136



$ (106)



$ 323



$ (314)



$ 706



























Dépenses en immobilisations corporelles

(68)



(62)



(140)



(204)



(682)



























Produit de la cession de titres et de recouvrements d'assurance*

21



21



16



88



37



























Flux de trésorerie disponible

$ 89



$ (147)



$ 199



$ (430)



$ 61



























Règlements de litiges (remboursements) ajustés**

82



?



(15)



78



105



























Flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation

$ 171



$ (147)



$ 184



$ (352)



$ 166







Flux de trésorerie disponible : Le flux de trésorerie disponible correspond à la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation ou affectée à ces dernières, moins les dépenses en immobilisations. La mesure du flux de trésorerie disponible est un bon indicateur de la quantité de trésorerie générée ou utilisée par nos opérations commerciales habituelles, notamment les dépenses en immobilisations. La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour mesurer le progrès des plans d'efficacité du capital et de flux de trésorerie.

*Au 31 décembre 2016, les 88 millions de dollars comprennent le produit de la cession d'immobilisations de 49 millions et 39 millions de dollars de recouvrements d'assurance obtenus pour la perte de puits de forage terrestre.

** Au 31 décembre 2016, les 78 millions de dollars comprennent le paiement de 82 millions de dollars essentiellement liés à la compensation de règlement SEC de 4 millions de dollars en produits d'assurance reçus au premier trimestre 2016, qui rembourse une partie des frais de justice pour le règlement des dérivatifs des actionnaires de 120 millions de dollars effectué au troisième trimestre 2015.

