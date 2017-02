Le Partenariat canadien contre le cancer veut que les canadiens se lèvent et participent à la lutte contre le cancer







« Nous pouvons. Je peux. » : cette année, le Partenariat fait appel au pouvoir du sport pour aider les Canadiens à s'engager à aider à alléger le fardeau du cancer.

TORONTO, le 4 fév. 2017 /CNW/ - Le 4 février, le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) se joindra à nouveau à des organisations des quatre coins de la planète pour célébrer la Journée mondiale contre le cancer. Il appuiera la campagne mondiale Support Through Sport de l'Union internationale contre le cancer (UICC) pour mettre le sport au service de la lutte contre le cancer et ainsi tirer profit du pouvoir collectif du sport en encourageant les amateurs, les organismes et les personnalités du monde entier à faire entendre leur voix pour démontrer leur engagement lors de la Journée mondiale contre le cancer.

Sous la bannière du slogan « Nous pouvons. Je peux. », cette journée encouragera la population à être plus active - dans tous les sens du terme - dans la lutte contre une maladie qui, dans moins de vingt ans, touchera directement chaque année plus de 21,7 millions1 de personnes dans le monde - ce qui équivaut à près de 60 % de la population actuelle du Canada2.

« Nous sommes fiers de continuer d'appuyer la Journée mondiale contre le cancer, car elle représente pour chaque Canadien un moment important qui lui donne l'occasion de réfléchir à ce qu'il peut faire, en tant qu'individu et au sein d'une collectivité, afin de contribuer à réduire le fardeau du cancer, affirme Shelly Jamieson, PDG du Partenariat. En intégrant le thème du sport au service de la lutte contre le cancer, nous sommes en mesure de souligner que nous pouvons tous jouer un rôle dans l'amélioration de l'expérience du cancer, car le sport nous permet à tous de participer, quel que soit notre niveau. »

En plus des bienfaits associés à la prévention, un ensemble croissant de données probantes montre que l'activité physique aide de manière significative les patients atteints de cancer non seulement à gérer les effets secondaires du traitement qui altèrent leur qualité de vie, comme la fatigue, la dépression et les troubles cardiaques, mais aussi à réduire le risque d'aggravation ou de récidive de la maladie3. Par exemple, la recherche indique qu'une patiente atteinte d'un cancer du sein peut obtenir une réduction pouvant aller jusqu'à 40 % du risque de récidive de la maladie ou de décès lié au cancer en atteignant les niveaux d'activité physique recommandés4.

L'appui à la Journée mondiale contre le cancer sera ressenti à travers le Canada. Les monuments suivants seront illuminés en orange et en bleu le 4 février 2017 pour marquer la Journée mondiale contre le cancer :

Hôtel de ville de Halifax , en Nouvelle-Écosse

Tour CN à Toronto , en Ontario

Niagara Falls , y compris le Fer à cheval (Horseshoe Falls), les chutes américaines (American Falls) et le Voile de la mariée (Bridal Veil Falls), par le biais du Niagara Falls Illumination Board

Tour de Calgary à Calgary , en Alberta

Pont High Level à Edmonton , en Alberta

Vasque olympique de la Jack Poole Plaza à Vancouver , en Colombie-Britannique

Voiles de la Place du Canada à Vancouver , en Colombie-Britannique

Rogers Arena à Vancouver , en Colombie-Britannique

Participer

Les Canadiens qui veulent témoigner leur soutien lors de la Journée mondiale contre le cancer sont invités à se joindre au mouvement mondial le 4 février en écrivant #NousPouvonsJePeux sur une pièce d'équipement de sport, puis en prenant une photo d'eux-mêmes, de leur équipe ou de leur club et en la partageant à la plus grande échelle possible sur Facebook, Twitter et Instagram, en incluant dans leur publication les mots-dièses #NousPouvonsJePeux et #JournéeMondialeContreLeCancer.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Journée mondiale contre le cancer et de la façon dont elle est célébrée à travers le monde, visitez le site worldcancerday.org.

À propos de la Journée mondiale contre le cancer 2017

La Journée mondiale contre le cancer, un événement qui a lieu le 4 février de chaque année, est l'initiative unique qui donne l'occasion à tous les pays du monde de s'unir afin d'accroître la visibilité du cancer de façon positive et inspirante.

Coordonnée par l'UICC, la Journée mondiale contre le cancer de cette année est organisée sous la bannière du slogan « Nous pouvons. Je peux. » et explore les façons dont nous pouvons tous - de manière collective ou individuelle - jouer un rôle pour réduire le fardeau du cancer à l'échelle mondiale. Tout comme le cancer nous affecte tous de diverses manières, nous pouvons tous agir pour en réduire l'impact. La Journée mondiale contre le cancer nous permet de réfléchir à ce que nous pouvons faire, de nous engager et de passer à l'acte.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer



Le Partenariat canadien contre le cancer travaille de concert avec la communauté de la lutte contre le cancer au Canada afin de réduire le fardeau de cette maladie sur la population canadienne. Inspiré et éclairé par les expériences des personnes touchées par le cancer, cet organisme oeuvre avec des partenaires afin d'appuyer l'adoption intergouvernementale des preuves qui permettront d'optimiser la planification de la lutte contre le cancer et de susciter des améliorations sur le plan de la qualité des pratiques dans l'ensemble du pays. Grâce à un effort soutenu et ciblé à l'égard de tous les aspects de la lutte contre le cancer, cet organisme soutient le travail collectif de la communauté élargie de la lutte contre le cancer en produisant des résultats qui auront un effet à long terme sur la population, soit la réduction de l'incidence du cancer, la diminution de la probabilité de décès dus au cancer au sein de la population canadienne et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.

À propos de l'Union internationale contre le cancer (UICC)

L'UICC est le plus grand organisme international de lutte contre le cancer au monde, avec plus de 1 000 organismes membres à travers 160 pays représentant les principales sociétés de cancérologie dans le monde, les ministères de la Santé, les instituts de recherche, les centres de traitement et les groupes de patients. Cette organisation s'est engagée à diriger des initiatives de rassemblement, de renforcement des capacités et de sensibilisation qui permettent d'unir la communauté de la lutte contre le cancer afin d'atténuer le fardeau mondial du cancer, de promouvoir une plus grande équité et d'intégrer la lutte contre le cancer à l'ordre du jour mondial en matière de santé et de développement.

L'UICC et ses partenaires multisectoriels se sont engagés à encourager les gouvernements à se pencher sur la mise en oeuvre et l'intensification de programmes durables et de qualité visant à réduire le fardeau du cancer et d'autres maladies non transmissibles (MNT) à l'échelle mondiale. L'UICC est aussi un membre fondateur de la NCD Alliance, un réseau mondial de la société civile qui représente actuellement près de 2 000 organismes dans 170 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.uicc.org.

RÉFÉRENCES:

_________________________________

1 World Cancer Research Fund International. (2012). Worldwide data. Disponible à l'adresse : http://wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data [consulté le 12/01/2017] 2 Statistique Canada. Population par année, par province et territoire 2012-2016. Disponible à l'adresse : http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo02a-fra.htm [consulté le 24/01/2017] 3 Macmillan Cancer Support. (2011). The importance of physical activity for people living with and beyond cancer: A concise evidence review. Disponible à l'adresse : http://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/commissioners/physicalactivityevidencereview.pdf [consulté le 12/01/2017] 4 Ibid.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Communiqué envoyé le 4 février 2017 à 08:00 et diffusé par :