La Coalition Priorité Cancer au Québec appuie la Journée mondiale contre le cancer







MONTRÉAL, le 4 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale contre le cancer, la Coalition Priorité Cancer au Québec souhaite manifester son appui à l'initiative de l'Union internationale contre le cancer (UICC) afin de sensibiliser la population à la prévention, à la détection et au traitement du cancer.

Présentée sur le thème «We can. I can.» (Nous pouvons. Je peux.), cette campagne représente une occasion privilégiée d'attirer l'attention sur les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour lutter contre le cancer, diminuer considérablement le nombre de décès évitables causés par cette maladie, et ainsi soutenir la croissance et le développement économiques sur le plan mondial.

Joignez-vous à nous, en cette Journée mondiale contre le cancer, afin de poursuivre nos efforts dans la lutte contre le cancer, qui ne connaît aucune frontière et constitue l'un des enjeux majeurs dans le monde entier.

Pour avoir plus d'information sur la façon dont la Journée sera célébrée dans le monde entier, allez au http://www.worldcancerday.org.

À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec

La Coalition Priorité Cancer au Québec a été créée en 2001 dans le but de donner une voix, de soutenir et de défendre les personnes touchées par le cancer (les patients, les survivants, les proches aidants et leurs familles) ainsi que pour appuyer les organismes communautaires et les professionnels de la santé oeuvrant en cancer et pour renforcer l'organisation de la lutte contre le cancer. Grâce à toutes les organisations et aux individus membres, la Coalition représente près de 2 millions de personnes.

