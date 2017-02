Avis de rappel d'aliments - Rappel de Pomme, bleuet et petits pois - nourriture en purée pour bébé de marque PC Biologique en raison de la présence possible de bactéries dangereuses

Les photos des produits sont disponibles à http://bit.ly/2jN8sAM OTTAWA, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée procèdent au rappel d'un code de lot unique de Pomme, bleuet et petits pois - nourriture en purée pour bébé de marque PC...

OTTAWA, le 3 févr. 2017 /CNW/ - À la veille de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), et Isadore Day, Chef régional de l'APN pour l'Ontario, ont exhorté les...