DIAGNOS annonce la publication des rapports financiers intérimaires du 31 décembre 2016







BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 3 fév. 2017) - DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des techniques avancées d'extraction de connaissances (Data Mining), annonce aujourd'hui que les états financiers et le rapport de gestion de la société portant sur les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 décembre 2016 sont disponibles sur le site web SEDAR.com.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique (TSX CROISSANCE:ADK) qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé (CARA) et les ressources naturelles (CARDS). DIAGNOS a créé une équipe scientifique de haut niveau composée de titulaires de maîtrise et de doctorat en intelligence artificielle, en mathématiques, en imagerie et en géologie.

La Bourse de croissance TSX n'a pas vérifié et n'acceptera pas la responsabilité ni n'attestera de la véracité et de l'exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com.

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 19:03 et diffusé par :