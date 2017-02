L'APNQL souligne les 25 années de services de Ghislain Picard dans les fonctions de Chef de l'organisation régionale







WENDAKE, QC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souligne cette semaine les 25 années de Ghislain Picard dans les fonctions de Chef de notre organisation politique régionale. Ghislain Picard a été élu pour la première fois en 1992 par les Chefs en Assemblée.

Le dévouement, la ténacité, la diplomatie, le respect et la dignité qui caractérisent le Chef Ghislain Picard ont été soulignés par de nombreux chefs et leaders cette semaine, en marge de l'Assemblée des chefs du Québec-Labrador tenue à Wendake.

Le Chef René Simon, de la communauté Innue de Pessamit d'où est originaire le Chef Ghislain Picard, s'est exprimé au nom de la Nation Innue: « Il a su guider et accompagner les Premières Nations au Québec et Labrador depuis 25 ans. La Nation Innue doit s'inspirer de son approche et de sa capacité à réunir autant de leaders sur une période aussi longue. Tshinushkumiten (merci) au nom de la Nation Innue et de la communauté de Pessamit ».

Le Chef Jean-Charles Piétacho de la communauté innue d'Ekuanitshit a également voulu lui rendre hommage : « L'apport de Ghislain Picard à la vie publique innue et celle des autres Premières Nations est majeur. Du début de sa carrière à aujourd'hui, il a toujours partagé l'esprit qui soutient le Innu Tepentamun (la vision innue de l'autodétermination) dans un contexte changeant parfois difficile. Sa détermination m'inspire toujours ainsi que la nouvelle génération des Premières Nations. Félicitations! »

Avant d'occuper les fonctions de Chef de l'APNQL, M. Picard a oeuvré pendant plus de dix ans dans le domaine des communications. Il est notamment l'un des fondateurs de la Société de communication Atikamekw - Montagnaise (SOCAM) qui produit des émissions radiophoniques en langues autochtones.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. www.apnql-afnql.com.

