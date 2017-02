La Journée mondiale contre le cancer souligne l'importance de l'activité physique dans la lutte contre cette maladie







GENEVA, February 4, 2017 /PRNewswire/ --

D'après les prédictions, les cas de cancer devraient atteindre 21,7 millions d'ici 2030 à l'échelle mondiale

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, des millions de personnes sont appelées à mener une vie davantage active afin de combattre une des maladies les plus meurtrières au monde. Sous le thème « We can. I can. » (Nous pouvons. Je peux.), la journée encouragera les gens à être plus actifs - dans tous les sens du terme - dans la lutte contre une maladie qui, dans moins de deux décennies, affectera directement jusqu'à 21,7 millions[1] de personnes par an.

Afin d'aider à la diffusion de ce message, la Journée mondiale contre le cancer canalise l'énergie sportive en encourageant les amateurs, organisations et personnalités engagés dans le domaine du sport à utiliser leur voix et à élargir leur portée dans le cadre de l'initiative « Support through Sport » (Soutenons par le sport).

Le Dr Cary Adams, directeur exécutif de l'Union internationale contre le cancer (UICC), a déclaré : « En cette Journée mondiale contre le cancer, nous souhaitons inspirer les gens à jouer un rôle actif dans la lutte contre le cancer, en étant physiquement actifs. Environ un tiers de la totalité des cancers sont évitables en changeant ses habitudes de vie, comme le fait d'augmenter son activité physique et mener un mode de vie moins sédentaire. Un grand nombre de personnes trouvent également que l'exercice a un impact positif considérable sur leur bien-être, que ce soit pendant ou après un traitement. La campagne 'We can. I can.' en est à sa deuxième année et nous espérons mettre à profit le succès de l'année dernière et diffuser le message plus loin que jamais. »

Outre la prévention, de plus en plus de données[2]prouvent que l'activité physique aide considérablement les patients atteints d'un cancer, non seulement à gérer les effets secondaires perturbateurs de leur traitement comme la fatigue, la dépression et les affections cardiaques, mais également en réduisant le risque d'aggravation ou de récurrence de la maladie. Par exemple, les études montrent que le risque de récurrence et de décès d'une patiente atteinte d'un cancer du sein peut être réduit d'environ 40 % en effectuant les niveaux recommandés d'activité physique[3].

Le professeur Sanchia Aranda, présidente de l'UICC, a commenté : « Tout le monde peut s'impliquer dans le sport afin de donner toute sa signification à la Journée mondiale contre le cancer. Une activité physique régulière est l'une des façons les plus simples et amusantes de réduire le risque de cancer pour les personnes à travers le monde entier. Les messages concernant le sport rejoignent également ceux portant sur le cancer préconisant l'importance d'une alimentation saine, de se soutenir les uns les autres afin d'atteindre des objectifs communs et de travailler ensemble.

« En Australie, Cancer Council Australia est le partenaire caritatif officiel du tournoi Sydney 7s, qui se déroule durant le week-end de la Journée mondiale contre le cancer. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la compétition internationale HSBC World Rugby Sevens Series, et rassemble des gens du monde entier. En plus de lever des fonds au moment du tournoi, nous profiterons de cette occasion pour informer les spectateurs sur la manière dont ces derniers peuvent réduire leur risque de développer un cancer. »

« We can. I can. » (Nous pouvons. Je peux.) faire la différence : tout comme chacun d'entre nous est en mesure de jouer un rôle crucial en se maintenant en forme et en gérant son propre bien-être, en restant actif, en limitant sa consommation d'alcool, en évitant le tabac et en modérant sa consommation de viande rouge et transformée, chacun d'entre nous peut contribuer au succès de la Journée mondiale contre le cancer : chaque publication, partage ou tweet compte et encourage les gens à penser au cancer dans les médias internationaux et dans l'agenda mondial de la santé et du développement. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.worldcancerday.org/

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de la Journée mondiale contre le cancer 2017

La Journée mondiale contre le cancer se déroule tous les 4 février. Il s'agit d'une initiative unique dans le cadre de laquelle le monde entier peut s'engager afin de rehausser le profil du cancer de façon positive et inspirante.

Coordonnée par l'UICC, la Journée mondiale contre le cancer a lieu cette année sous le thème « We can. I can. » et explore comment chacun d'entre nous - de manière collective ou individuelle - peut contribuer à la réduction du fardeau mondial du cancer. Tout comme le cancer affecte chacun d'entre nous de manières différentes, chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir afin de réduire son impact. La Journée mondiale contre le cancer donne l'occasion de réfléchir sur ce que vous pouvez faire, prendre un engagement et agir.

À propos de l'Union internationale contre le cancer (UICC)

L'UICC est la plus importante organisation internationale de lutte contre le cancer, comptant plus de 1 000 organisations membres réparties dans 160 pays, représentant des sociétés en cancérologie, des ministères de la santé, des instituts de recherche, des centres de traitement et des groupes de patients parmi les plus éminents au monde. L'organisation s'engage à être la première à mettre en oeuvre la mobilisation, le renforcement des capacités et les initiatives de plaidoyer qui permettent de rassembler la communauté dédiée à la lutte contre le cancer en vue de réduire le fardeau mondial du cancer, de promouvoir une plus grande équité et d'intégrer la lutte contre le cancer dans l'agenda mondial de la santé et du développement.

L'UICC et ses partenaires multisectoriels se sont engagés à encourager les gouvernements à se tourner vers la mise en oeuvre et l'élargissement de programmes durables et de qualité qui s'attaquent au fardeau mondial que représentent le cancer et les autres MNT. L'UICC est également un membre fondateur de la NCD Alliance, un réseau mondial d'organismes de la société civile qui représente aujourd'hui près de 2 000 organisations dans 170 pays.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site: http://www.uicc.org/

À propos des activités sportives et des événements locaux lors de la Journée mondiale contre le cancer

Du Mexique à la Malaisie, des associations locales et internationales à travers le monde, telles que la Fédération française de tennis et la World Wrestling Entertainment, s'unissent afin de donner un visage à la prévention du cancer et montrer que « We can. I can. ». Pour en savoir plus sur les événements spécifiques, veuillez consulter le site : http://www.worldcancerday.org/map

1. GLOBOCAN 2012 (IARC), Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Lyon, France, International Agency for Research on Cancer, disponible à l'adresse : http://globocan.iarc.fr/old/burden.asp?selection_pop=224900&Text-p=World&selection_cancer=290&Text-c=All+cancers+excl.+non-melanoma+skin+cancer&pYear=18&type=0&window=1&submit=%C2%A0Execute [Consulté le 24/01/2017 ]

2. Macmillan Cancer Support (2011) The importance of physical activity for people living with and beyond cancer: A concise evidence review, disponible à l'adresse : http://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/commissioners/physicalactivityevidencereview.pdf [Consulté le 12/01/2017], voir pages 2, 6 et 7

3. Macmillan Cancer Support (2011) The importance of physical activity for people living with and beyond cancer: A concise evidence review, disponible à l'adresse : http://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/commissioners/physicalactivityevidencereview.pdf [Consulté le 12/01/2017], voir page 8

Contacts auprès des médias :



Leah Peyton

E-mail : lpeyton@reddoorunlimited.com

Tél. : +44(0)208-392-8041 / +44(0)778-819-1434

Abby Purdy

E-mail : apurdy@reddoorunlimited.com

Tél. : +44(0)20-8392-6929 / +44(0)789-0914969



Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 18:01 et diffusé par :