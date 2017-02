Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux se réunissent à nouveau pour discuter de l'amélioration des services sociaux offerts aux Canadiens







TORONTO, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des services sociaux se sont rencontrés aujourd'hui à Toronto, sous la coprésidence du ministre fédéral des Familles, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et de la ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Joanne Bernard, afin de discuter de leur intérêt commun à faire en sorte que tous les Canadiens puissent contribuer et bénéficier d'une société inclusive et prospère.

Un an après leur dernière rencontre en février 2016, les ministres se sont réunis à nouveau afin de discuter d'enjeux importants auxquels sont confrontés les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui vivent dans la pauvreté. De plus, les ministres ont affirmé leur engagement envers tous les Canadiens qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts et ont émis la déclaration suivante :

« Trop de Canadiens vivent encore dans la pauvreté et nous sommes tous déterminés à faire en sorte qu'ils aient des chances réelles et égales de réussir. Nous reconnaissons la nature multidimensionnelle de la pauvreté, ses causes et ses conséquences, et que les personnes vivant dans la pauvreté ont des expériences et des besoins divers.

À la rencontre, nous avons discuté de nos leçons et progrès respectifs en matière de réduction de la pauvreté. Reconnaissant les approches globales de réduction de la pauvreté adoptées par les gouvernements provinciaux et territoriaux, nous avons convenu que la future stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement fédéral s'appuiera sur ces approches, tout en les complétant, afin d'établir des synergies entre les approches provinciales et territoriales actuelles et futures tout en respectant les rôles et les responsabilités de chacun des ordres de gouvernement.

Nous avons également convenu que des discussions sur les moyens à prendre pour maximiser l'incidence de nos initiatives sont nécessaires, et ce, pour le bien des Canadiens ayant un faible revenu, et nous sommes conscients qu'une seule approche ne peut s'appliquer à tous. Les solutions pour réduire la pauvreté doivent tenir compte de la diversité des besoins dans tout le pays et être élaborées en tenant compte des expériences des personnes vivant dans la pauvreté et des organismes qui leur viennent en aide. Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des solutions qui aideront les Canadiens à faible revenu à sortir de la pauvreté et à mener une vie saine et socialement inclusive. »

La ministre fédérale des Affaires autochtones et du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, la ministre fédérale des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, et la ministre fédérale de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patricia Hajdu, ont également participé à la rencontre. Après une mise à jour de la ministre Bennett sur l'engagement du fédéral à l'égard de la réforme des services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones, les ministres ont souligné la nécessité de travailler ensemble et avec leurs partenaires autochtones respectifs en s'appuyant sur les initiatives déjà mises en place par les provinces et les territoires pour faire face à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les services sociaux et améliorer le bien-être de ces enfants et de leurs familles.

La ministre Qualtrough a fait le point sur l'élaboration de la loi fédérale sur l'accessibilité et des consultations qui ont été menées à cet effet. Les ministres ont ensuite discuté de leurs priorités et des possibilités de collaboration future en vue d'accroître l'accessibilité pour les personnes handicapées et de soutenir leur inclusion sociale et économique, tout en respectant les rôles et les responsabilités de chacun des ordres de gouvernement.

Le gouvernement fédéral a également tenu une rencontre avec les organisations autochtones nationales au cours de laquelle elles ont présenté aux ministres FPT leurs points de vue sur la réduction de la pauvreté et la surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones pris en charge par les services sociaux.

