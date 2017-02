Indices S&P Dow Jones annonce des modifications à certains indices canadiens S&P/TSX







Changement de la pondération du titre d'Algonquin Power & Utilities Corp.

TORONTO, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones apporteront les modifications suivantes à des indices canadiens :

Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN) a conclu l'acquisition de The Empire District Electric Company (NYSE:EDE). Pour refléter l'émission d'actions ordinaires dans le cadre de cette transaction, la pondération relative d'Algonquin augmentera dans les indices composé et composé plafonné S&P/TSX, l'indice complémentaire S&P/TSX, l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX, l'indice composé à dividendes S&P/TSX, l'indice composé à dividendes élevés S&P/TSX et les indices d'énergie renouvelable et de technologie propre S&P/TSX après la fermeture des marchés le vendredi 10 février 2017. La pondération relative d'Algonquin restera la même dans l'indice composé à pondération égale S&P/TSX, l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX et l'indice composé à faible volatilité S&P/TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Indices S&P Dow Jones, veuillez visiter le site www.spdji.com

