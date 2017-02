/R E P R I S E -- La Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein concrétisent leur fusion/







Ce partenariat sans précédent témoigne d'un leadership dans le secteur en évolution des organismes à but non lucratif au Canada

TORONTO, le 3 févr. 2017 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) sont heureuses de confirmer, à la veille de la Journée mondiale contre le cancer, qu'elles ont complété la fusion des deux organismes de charité le 1er février. Le regroupement a été finalisé après la tenue, par les deux organismes, d'un exercice de vérification diligente. La nouvelle entité sera plus forte, et mieux à même d'accroître l'impact exercé sur la recherche sur le cancer et sur les programmes de soutien, et ce, pour tous les types de cancer, tout en améliorant l'efficacité de ses activités d'exploitation.

« Ensemble, nous sommes engagés à faire les choses de façon plus efficace, et notre fusion viendra remodeler le paysage des organismes de bienfaisance qui oeuvrent dans le domaine du cancer au Canada, a déclaré Robert Lawrie, président du conseil d'administration de la Société canadienne du cancer. Si nous voulons poursuivre nos efforts en vue de réaliser notre vision, celle de créer un monde où plus aucun Canadien n'aura à craindre le cancer, un tel regroupement constitue l'option la plus responsable. Cela nous permettra d'éliminer un dédoublement onéreux de nos efforts, et de concentrer les fonds reçus de nos donateurs sur le financement de la recherche sur le cancer, la diffusion de l'information, la défense de l'intérêt public et la mise en place de programmes de soutien. »

Alors que les Canadiens doivent s'attendre à une hausse de près de 40 pour cent des cas de cancer d'ici 2030, cette fusion historique permettra à la SCC d'accroître l'impact des fonds reçus de nos donateurs.

Dans le cadre de l'annonce qui a été faite, il a été confirmé qu'un investissement de 12 millions de dollars a été effectué conjointement par Peter Gilgan et la Société canadienne du cancer, en vue de créer le Peter Gilgan Centre for Women's Cancers, au sein du Women's College Hospital (WCH). Il s'agit là d'une initiative majeure visant à transformer le traitement des cancers féminins à l'échelle nationale. Le centre regroupera les plus éminents spécialistes de la recherche, des soins cliniques, de l'innovation et de l'éducation, pour ensuite diffuser leurs connaissances à l'ensemble du pays.

« Nous sommes très heureux d'avoir mis en place ce partenariat avec le Women's College Hospital, et nous sommes fiers de nous associer à Peter Gilgan pour soutenir le WCH dans ses efforts en vue de mettre au point une stratégie nationale en matière de traitement des cancers féminins, a pour sa part déclaré Lynne Hudson, présidente et chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Notre vision consiste à mieux outiller les femmes et leurs familles et à transformer le traitement des cancers féminins à l'échelle du pays. »

« Aujourd'hui plus que jamais, il est d'une importance capitale de maximiser les fonds reçus de nos donateurs en partageant les meilleures pratiques, a poursuivi Lynne Hudson. Nous allons nous tourner vers de nouveaux partenaires, à l'échelle locale, provinciale et nationale, pour nous aider à offrir et à améliorer nos services. Je suis convaincue que notre nouvelle entité nous permettra d'être mieux placés pour servir les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Joignez-vous à la conversation à l'aide du mot-clic #Ensemble, nous sommes plus forts sur les médias sociaux, et suivez la SCC sur https://twitter.com/scc_quebec et sur https://www.facebook.com/sccquebec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est un organisme bénévole national à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Grâce à nos donateurs et à nos bénévoles, la SCC est l'organisme qui a le plus d'impact, sur le plus de cancers, dans le plus de collectivités au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez cancer.ca ou appelez notre Service d'information sur le cancer, un service bilingue et gratuit, au 1 888 939-3333 (ATS : 1 866 786-3934).

À propos du cancer du sein à la Société canadienne du cancer

Le 1er février 2017, la SCC et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) ont fusionné leurs activités pour augmenter leur efficacité et leur incidence sur la recherche sur le cancer et les programmes de soutien. Au cours des 30 dernières années, la SCC a investi 1,2 milliard de dollars sur la recherche sur le cancer, incluant plus de 100 millions de dollars sur la recherche sur le cancer du sein. Depuis sa création en 1986, la FCCS a investi plus de 360 millions de dollars dans la recherche sur le cancer du sein, accordant ainsi plus de 1400 subventions scientifiques et communautaires. Cette fusion sans précédent permet à la nouvelle Société canadienne du cancer d'accroître l'impact des fonds reçus de nos donateurs sur la recherche sur le cancer et sur les services de soutien d'une importance capitale que nous offrons aux gens qui sont atteints de cancer et sont touchés par la maladie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cancer.ca.

SOURCE Canadian Cancer Society (National Office)

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 16:52 et diffusé par :