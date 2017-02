/C O R R E C T I O N de la source -- The Caldwell Partners International Inc./







Suite au communiqué "Caldwell Partners et MNP LLP annoncent le retour du programme de reconnaissance des 40 canadiens performants de moins de 40 ans(MD)", diffusé le 2 févr. à 06 h 00e, veuillez prendre note que des changements sont faits tout au long du communiqué. La copie complète et corrigée suit :

Caldwell Partners et MNP sencrl, srl annoncent le retour du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans(MD)

TORONTO, le 2 févr. 2017 /CNW/ - Caldwell Partners International Inc. (TSX : CWL) et son partenaire principal MNP sencrl, srl ont annoncé aujourd'hui la relance du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD. Grandement attendu, le programme a été revu, et les personnes intéressées trouveront plus de détails à son sujet ainsi que sur les nominations et les échéanciers sur le site www.canadastop40under40.com.

Caldwell est fier de pouvoir compter sur MNP sencrl, srl et sur plusieurs autres partenaires d'envergure pleinement engagés dans la réussite du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, notamment Gluskin Sheff + Associates Inc. (partenaire national), BNN et National Post (partenaires médias) et WestJet (partenaire voyage).

Le programme de reconnaissance des 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD célèbre chaque année les exploits exceptionnels de 40 Canadiens et Canadiennes de moins de 40 ans qui ont su se démarquer dans leur sphère d'activité. Il a été revigoré et sera remis à l'avant-plan au cours des célébrations du 150e anniversaire du Canada afin de souligner les réussites d'une nouvelle génération de leaders canadiens.

Ce groupe d'hommes et de femmes triés sur le volet est formé de dirigeants, d'entrepreneurs et d'innovateurs exceptionnels qui apportent une contribution de grande valeur à leur organisation, leur industrie ou leur milieu. Comme on peut le voir sur le site Web des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans (www.canadastop40under40.com), de nombreux lauréats des années passées sont aujourd'hui des chefs de file dans une multitude d'organisations de premier plan au Canada.

« Il s'agit d'une initiative importante pour les gens d'affaires au Canada », a affirmé Elan Pratzer, associé directeur de Caldwell au Canada et associé fondateur du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans. « Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec MNP sencrl, srl, partenaire principal du programme. Le pays regorge de dirigeants formidables qui ont une influence positive sur leur organisation et leur collectivité. Ils contribuent également de façon importante à l'identité et à la position économique du Canada dans le monde. C'est pourquoi il est important de souligner leur travail. »

« MNP est fier de jouer un rôle central en étant le partenaire principal de ce programme de reconnaissance remarquable », a déclaré Jason Tuffs, chef de la direction de MNP sencrl, srl. « En qualité de cabinet comptable, de services de fiscalité et de services-conseils de premier plan servant les entreprises et les entrepreneurs canadiens, nous pouvons témoigner du bassin incroyable de leaders et d'entrepreneurs émergents que l'on retrouve au Canada. L'occasion est emballante, car la relance du programme coïncide avec le 150e anniversaire du pays en 2017 et cadre parfaitement avec cette célébration nationale. »

Depuis sa création en 1995 par Caldwell Partners, le programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans a souligné les réalisations exceptionnelles de 640 Canadiens. Une place à ce palmarès constitue l'une des distinctions les plus convoitées par les jeunes gens d'affaires. Ceux et celles qui ont été récompensés par le programme montrent un parcours éclatant; en effet, parmi les anciens lauréats du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, on retrouve des centaines de PDG, de directeurs financiers, de hauts dirigeants et d'entrepreneurs qui brillent ici ou à l'étranger.

Les gagnants du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans seront honorés au cours d'un gala qui se tiendra à Toronto à l'automne 2017.

À propos de MNP sencrl, srl

MNP, l'un des plus importants cabinets comptables, de services de fiscalité et de services-conseils aux entreprises, regroupe plus de 4 000 professionnels dans 65 bureaux au Canada. Avec une portée nationale et une vision régionale, MNP sert fièrement sa clientèle des secteurs public, privé et sans but lucratif depuis près de 60 ans. Grâce à des missions dirigées par les associés eux-mêmes, le cabinet mise sur la collaboration et sur une approche rentable et propose des stratégies adaptées aux besoins de ses clients afin de les aider à connaître du succès tant au pays qu'à l'étranger. Pour plus de renseignements, consultez son site Web à l'adresse www.mnp.ca.

À propos de Caldwell Partners

Depuis plus de 45 ans, Caldwell Partners est un chef de file international en recherche et en recrutement de cadres et de hauts dirigeants. En qualité de conseiller de confiance dans ce domaine, le cabinet jouit d'une réputation enviable qu'il s'est forgée en parvenant au fil des années à trouver des candidats de choix pour des postes de président, de chef de la direction et de cadre supérieur ainsi que pour occuper certaines fonctions spécialisées. Le cabinet compte des associés et des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans la région de l'Asie-Pacifique, et se fait un devoir de fournir à ses clients un service et un savoir-faire inégalés.

Les actions ordinaires de Caldwell Partners sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole CWL. Vous pouvez consulter le site Web du cabinet à l'adresse www.caldwellpartners.com pour en savoir plus à son sujet.

