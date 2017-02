Avis aux médias - Dîner-conférence à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda







ROUYN-NORANDA, QC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, invitent les représentants des médias à assister à un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda le lundi 6 février prochain.

Au cours de ce dîner, le ministre Martin Coiteux présentera la modernisation de l'action gouvernementale en région.

DATE : Le lundi 6 février 2017



HEURE : 11 h 45



LIEU : Centre des congrès de Rouyn-Noranda

Salle 6

41, 6e Rue

Rouyn-Noranda (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 16:21 et diffusé par :