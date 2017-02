Lutte contre la pauvreté - Québec rappelle l'importance d'un dialogue permettant d'assurer la cohérence des actions fédérales et provinciales







QUÉBEC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a participé à la rencontre fédérale-provinciale-territoriale (FPT) du Forum des ministres responsables des services sociaux (FMSS) qui avait lieu aujourd'hui à Toronto. Lors de cette rencontre, le gouvernement fédéral a réitéré son intention d'élaborer une stratégie fédérale de lutte contre la pauvreté qui saura s'harmoniser aux actions menées par les provinces et territoires. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, a reconnu cette ouverture, mais a rappelé la nécessité de mener des discussions bilatérales afin de favoriser une meilleure coordination des actions fédérales avec celles des provinces en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de garantir le respect des compétences exclusives du Québec en matière de services sociaux.

« Le gouvernement du Québec partage les grands principes qui soutiennent la démarche initiée par le gouvernement fédéral. Or, plusieurs des sphères d'action visant à réduire la pauvreté et l'exclusion sociale relèvent de la compétence du Québec. Il est donc primordial de mener des discussions approfondies avec le gouvernement fédéral afin de s'assurer que ses actions et investissements viennent appuyer de façon concrète et efficace les mesures du Québec qui visent à améliorer la situation des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale», a indiqué la ministre Charlebois.

« La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale fait partie des priorités d'action de notre gouvernement. La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, adoptée en 2002, était d'ailleurs la première loi de la sorte à l'échelle pancanadienne. Quinze ans plus tard, le gouvernement du Québec travaille à l'élaboration de son troisième plan d'action gouvernemental qui devrait être lancé au printemps 2017. Ce plan prendra appui sur une vaste consultation menée auprès des partenaires et de la population pour arrimer nos actions aux réalités des personnes vulnérables », a expliqué le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. François Blais.

La rencontre FPT du FMSS a aussi été l'occasion d'échanger sur divers enjeux liés, notamment, à la participation sociale et professionnelle de certains groupes, dont les personnes autochtones et les personnes handicapées.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

