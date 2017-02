Réforme des taxes foncières des agriculteurs - La CAQ salue le recul du gouvernement libéral







QUÉBEC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - «?Aujourd'hui, des centaines d'agriculteurs et producteurs à travers le Québec vont pouvoir pousser un soupir de soulagement. C'est une victoire significative pour nos travailleurs, qui n'ont jamais baissé les bras et qui ont tout fait pour se faire entendre face à un gouvernement déconnecté. Il aura fallu un blocage des sentiers de motoneige et une menace réelle pour l'économie touristique de nos régions pour que les libéraux se rendent à l'évidence?», a déclaré le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'agriculture, Donald Martel, à la suite du recul du gouvernement Couillard, qui vient d'annuler complètement sa réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles après de nombreuses demandes de la CAQ.

Ce recul est un premier pas dans la bonne direction, mais il ne pourra pas réparer le mal déjà causé, a souligné Donald Martel, qui invite Philippe Couillard à rétablir au plus vite le lien de confiance qu'il a brisé avec le milieu agricole. «?Le gouvernement a démontré qu'il n'a aucune vision pour cette industrie capitale à notre économie. C'est de l'improvisation. Pendant des mois, Philippe Couillard a rejeté en bloc les arguments des agriculteurs qui se sont sentis insultés. Il a refusé de croire les producteurs, qui se sont pourtant déplacés jusqu'à Québec pour déposer leurs comptes de taxes, prouvant noir sur blanc qu'ils augmenteraient jusqu'à 50 %. Le temps est venu pour les libéraux de cesser de regarder de haut les préoccupations des agriculteurs et de centaines d'entrepreneurs à travers le Québec?», a indiqué Donald Martel.

Le député de Nicolet-Bécancour, qui a demandé lundi qu'un nouveau ministre soit nommé à l'agriculture afin qu'il n'ait que ce ministère à gérer, a invité Philippe Couillard à prendre le dossier en main immédiatement. Il doit s'assoir rapidement avec les producteurs agricoles afin de trouver une vraie solution à l'épineux enjeu qu'est la fiscalité agricole pour qu'elle soit bénéfique à long terme pour toutes les parties concernées. «?À cause de l'entêtement du gouvernement, les agriculteurs ont déjà perdu 6 mois. Il n'y a plus de temps à gaspiller. La CAQ continuera de défendre les producteurs agricoles à travers le Québec afin que leurs intérêts soient véritablement pris en compte?», a conclu Donald Martel.

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 15:20 et diffusé par :