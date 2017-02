Prix d'excellence Cecobois 2017 - Deux prix pour la Sépaq







QUÉBEC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense plaisir que la Sépaq annonce que deux de ses établissements, soit le parc national des Grands-Jardins et le parc national du Mont-Orford, ont remporté les honneurs hier soir lors du Gala des Prix d'excellence Cecobois. Ce dernier vise à souligner les meilleures réalisations sur le plan de l'architecture, de l'ingénierie et de l'innovation soumises par les professionnels du bâtiment et à célébrer l'utilisation grandissante du matériau bois par les entrepreneurs généraux et donneurs d'ouvrages publics et privés.

Un prix pour le parc national du Mont-Orford

Le prix dans la catégorie Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2 a été décerné au centre de services Le Bonnallie, situé dans le secteur du Lac-Stukeley. Décrit comme un bâtiment poétique par le comité du jury Cecobois, le centre de services Le Bonnallie offre une architecture unique et élégante, inspirée de la nature qui l'entoure. Ce lieu lumineux permet un jeu d'opaque et de transparence entre l'intérieur et l'extérieur. Le jury a également salué le choix d'essences et de couleurs de bois variées qui donne une ambiance chaleureuse aux espaces intérieurs.

Un prix pour le parc national des Grands-Jardins

Pour son prix, dans la catégorie Revêtement extérieur, le parc national des Grands-Jardins a vu son centre de découverte et de services du Lac-Arthabaska remporter les honneurs pour l'originalité de la pose des planches de pin, inspirée de l'installation du bardeau traditionnel. Le chevauchement des bandes horizontales et verticales crée une texture originale et intéressante qui a particulièrement plu au jury. L'équipe du projet a notamment été félicitée pour la préoccupation qu'elle a eue concernant le choix des éléments extérieurs en bois qui garantissent une durabilité au bâtiment.

La Sépaq tient à féliciter chaleureusement les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ces projets.

