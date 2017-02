Transformation des produits marins du Québec - Québec annonce une aide financière de plus de 620 000 $ pour soutenir l'entreprise E. Gagnon & fils ltée







QUÉBEC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, et au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, ainsi qu'au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, annonce l'attribution d'une aide financière de 621 911 $ à l'entreprise E. Gagnon & fils ltée pour la réalisation d'un projet de modernisation de ses installations. Les modifications apportées amélioreront la compétitivité de l'entreprise et lui permettront d'exercer ses activités dans une perspective de développement durable.

Ce projet d'envergure totalisant plus de 1,3 million de dollars se traduira par la construction d'un entrepôt frigorifique pour remplacer les 25 remorques réfrigérées présentement utilisées pour entreposer les produits de l'entreprise en période de transformation. Le projet facilitera par ailleurs l'obtention de la certification du Global Food Safety Initiative (GFSI) qui garantit que les activités de l'entreprise sont respectueuses de l'environnement, ce qui s'avère un atout pour développer de nouveaux marchés à l'étranger. De plus, le nouvel entrepôt réduira de façon considérable la consommation énergétique de l'entreprise.

« Les pêches et l'aquaculture commerciales représentent un secteur d'activité majeur pour la vitalité économique de la région gaspésienne. Pour le gouvernement du Québec, il est impératif d'appuyer les projets axés sur le développement durable et le développement économique », a souligné M. Lessard.

Ce projet s'inscrit dans les actions poursuivies par le Créneau d'excellence Ressources, sciences et technologies marines (RSTM). Le Créneau RSTM est présent dans trois régions administratives, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. C'est pour cette raison qu'on le désigne comme le créneau du Québec maritime. Il comporte quatre grandes filières, soit l'aquaculture, les biotechnologies marines, la capture et la transformation ainsi que les technologies marines.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'esprit d'initiative et de la grande détermination qui animent les entreprises québécoises comme E. Gagnon & fils. Leurs efforts pour accroître leur productivité et leur compétitivité contribuent d'ailleurs avec force à l'essor de notre économie régionale. C'est pourquoi notre gouvernement s'assure d'être présent pour appuyer leur croissance par l'entremise du Fonds d'aide aux initiatives régionales », a ajouté Mme Thériault.

« Depuis maintenant plus de 37 ans, l'entreprise E. Gagnon & fils ltée est un acteur de premier plan de l'industrie des pêches de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Grâce à l'engagement et au dévouement de centaines d'employés, cette entreprise participe au développement économique de la région. Cet investissement témoigne bien de notre volonté d'appuyer les entreprises de chez nous pour leur permettre de progresser et d'accroître davantage leur compétitivité », a déclaré M. Proulx.

« Au nom du gouvernement, je tiens à remercier les membres de la famille Sheehan pour leur dynamisme et leur engagement dans l'industrie des pêches, plus particulièrement dans la transformation du crabe des neiges, du homard et du crabe commun. Leurs activités en font des acteurs de premier plan du développement régional », a conclu M. Moreau.

Précisons qu'une tranche de 471 911 $ de l'aide financière totale a été accordée en vertu du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le projet de l'entreprise E. Gagnon & fils ltée cadre avec le Plan d'action 2013-2018 pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales, puisqu'il vise à mettre en valeur les produits aquatiques du Québec à l'étranger, en plus d'assurer le développement, la compétitivité et la pérennité du secteur de la transformation. Une autre portion de 150 000 $ provient du Fonds d'aide aux initiatives régionales du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

E. Gagnon & fils ltée

En activité depuis plus de 37 ans, l'entreprise transforme annuellement près de 10 millions de livres de produits issus du crabe des neiges, du homard et du crabe commun et commercialise ses produits sous la marque Gaspe Shore. Située en Gaspésie, elle emploie 445 personnes. L'entreprise est membre du Créneau d'excellence RSTM.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 15:15 et diffusé par :