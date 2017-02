BMO Investissements Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 fév. 2017) - BMO Investissements Inc. (BMOII) a annoncé des réductions de frais à sa gamme de fonds, ainsi que le lancement de nouvelles séries.

« Les BMO Fonds d'investissement et les BMO FNB se positionnent pour offrir des réduction de frais aux investisseurs canadiens. Nous analysons constamment notre éventail de produits dans l'optique de réaliser des réductions de coûts dont peuvent profiter nos clients », a affirmé Kevin Gopaul, chef des placements et chef, Gestion mondiale d'actifs Canada. « Les frais de gestion de nos fonds de Série F seront désormais - en moyenne - 25 pour cent moins élevés* que ceux des autres fonds de la catégorie, ce qui nous permettra d'offrir encore une meilleure valeur aux investisseurs. »

Avec prise d'effet le 1er février 2017, BMOII a réduit les frais de gestion de jusqu'à 25 points de base de 26 fonds d'investissement, y compris ceux des séries suivantes : Série F, Série F (couvert), Série F6, Série T5 et Série Conseiller. Le tableau suivant dresse un sommaire des réductions de frais de gestion :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée Série F : 0,65 % Série F : 0,60 % BMO Fonds de revenu mensuel Série F : 0,55 %

Série F6 : 0,55 % Série F : 0,50 %

Série F6 : 0,50 % BMO Fonds d'actions privilégiées Série F : 0,65 Série F : 0,60 % BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu Série F : 1,00 %

Série F6 : 1,00 % Série F : 0,95 %

Série F6 : 0,95 % BMO Fonds de l'allocation de l'actif Série F : 0,50 % Série F : 0,45 % BMO Fonds d'actions canadiennes Série F : 0,65 % Série F : 0,50 % BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées Série F : 0,60 % Série F : 0,50 % BMO Fonds de dividendes Série T5 : 1,75 %

Série F : 0,70 %

Série F6 : 0,70 %

Série Conseiller : 1,75 % Série T5 : 1,50 %

Série F : 0,50 %

Série F6 : 0,50 %

Série Conseiller : 1,50 % BMO Fonds européen Série F : 0,85 %

Série F6 : 0,85 % Série F : 0,65 %

Série F6 : 0,65 % BMO Fonds d'infrastructures mondiales Série F : 1,00 % Série F : 0,90 % BMO Fonds d'occasions de croissance Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds de dividendes nord-américains Série F : 0,55 %

Série F6 : 0,55 % Série F : 0,50 %

Série F6 : 0,50 % BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique Série F : 0,60 % Série F : 0,50 % BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds de dividendes américains Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds d'actions américaine Série F : 0,60 %

Série F (couvert) : 0,60 % Série F : 0,50 %

Série F (couvert) : 0,50 % BMO Fonds d'actions américaines Plus Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation Série F : 0,75 % Série F : 0,60 % BMO Fonds des marchés en développement Série F : 0,75 % Série F : 0,70 % BMO Fonds équilibré en dollars US Série F : 0,65 % Série F : 0,50 % BMO Fonds de dividendes en dollars US Série F : 0,65 % Série F : 0,55 % BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US Série F : 0,75 % Série F : 0,50 % BMO Catégorie asiatique de croissance et de revenu Série F : 1,05 % Série F : 0,95 % BMO Catégorie actions canadiennes Série F : 0,55 % Série F : 0,50 % BMO Catégorie actions américaines Série F : 0,55 %

Série Conseiller : 2,10 % Série F : 0,50 %

Série Conseiller : 2,00 %

*Source : Morningstar

Avec prise d'effet le 1er février 2017, BMOII a aussi réduit les frais d'administration applicables à chacun des fonds BMO Catégorie actions canadiennes et BMO Catégorie dividendes de 27 à 16 points de base et de 22 à 13 points de base, respectivement, et réduira les frais de service ou commissions de suivi applicables à certaines séries des fonds BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme, BMO Fonds universel d'obligations, BMO Catégorie revenu à court terme, BMO Fonds Étape Plus 2022, BMO Fonds Étape Plus 2025, BMO Fonds Étape Plus 2026, BMO Fonds Étape Plus 2030 et BMO Portefeuille sécurité CatégorieSélectMD.

BMOII a également autorisé des distributions pour les titres de Série F2 de chacun des fonds BMO Portefeuille FNB équilibré et BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré, et des titres de la Série F (couvert) du BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique.

