Les Producteurs de grains du Québec saluent l'annulation de la révision du Programme de crédit de taxes foncières agricoles

LONGUEUIL, QC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec saluent la décision du gouvernement du Québec d'annuler la révision administrative du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).

« Après avoir nommé un expert pour faire le point sur la question, c'était la seule bonne chose à faire. Il aurait été intenable de maintenir en vigueur une révision dont on ne connaît pas les effets réels. Si on se fie à ses déclarations publiques, le ministre Lessard commence donc son nouveau mandat sur une note constructive. Nous espérons que ce geste permettra d'entreprendre de véritables travaux pour mettre fin, une fois pour toutes, au déséquilibre actuel de la fiscalité agricole. Les producteurs font déjà amplement leur part pour financer les services municipaux », déclare monsieur Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Au net, les entreprises agricoles du Québec versent plus de 42 millions $ par année en taxes municipales et scolaires.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus de 900 000 hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,1 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola).

