Réunion du Caucus des municipalités locales de l'UMQ - La vitalité économique des régions, une priorité pour 2017

MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui à Montréal, les membres du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont discuté des enjeux prioritaires à venir pour l'année 2017. Parmi les principaux, mentionnons, entre autres, le développement économique local et régional, l'élaboration de la stratégie gouvernementale sur l'occupation et la vitalité des territoires et l'adoption du projet de loi no 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité.

« Les prochains mois seront importants pour les municipalités locales, alors qu'elles seront interpellées sur plusieurs dossiers incontournables quant à leur avenir. Le caucus sera à pied d'oeuvre pour mobiliser les élues et élus et porter haut et fort la voix des régions rurales dans ces débats. C'est le dynamisme et la vitalité économique de nos communautés qui en dépendent ! », a déclaré madame Déborah Bélanger, présidente du caucus et mairesse de Rivière-Rouge.

Fonds d'appui au rayonnement des régions

Les élues et élus ont notamment discuté du déploiement du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), annoncé en décembre dernier par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux. Pour le caucus, il est impératif que les élues et élus municipaux soient au coeur de la démarche qui conduira à l'appui financier de projets structurants par le FARR et que cet appui soit modulé en fonction des besoins et des priorités locales et régionales, plutôt que d'être appliqué de façon mur à mur. Les élues et élus ont convenu qu'ils feront des propositions au ministre afin que la gestion du Fonds ne conduise pas à un saupoudrage des sommes et qu'il se concentre sur des projets qui auront d'importantes retombées à l'échelle locale et régionale.

Blocage de l'accès aux sentiers de motoneiges

Le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, a également profité de cette rencontre pour clarifier la situation concernant la réforme du régime fiscal agricole et les menaces de blocage des sentiers de motoneiges.

« J'ai parlé ce matin avec le ministre Lessard et nous avons discuté de la voie de passage qui permettra à la saison de motoneige de suivre normalement son cours et de protéger les nombreuses retombées économiques qui en découlent. J'ai été clair hier dans mes nombreuses entrevues, il était hors de question que cette impasse trouve son dénouement par un empiètement dans le champ fiscal des municipalités », a expliqué Monsieur Sévigny.

Projet de loi no 122 sur les gouvernements de proximité

La réunion a aussi permis de présenter aux élues et élus les différentes orientations et mesures contenues dans le projet de loi no 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité. Ce projet de loi, déposé en décembre dernier, s'inspire directement des recommandations phares du Livre blanc municipal de l'UMQ. La rencontre a permis de recueillir des commentaires qui permettront de bonifier les représentations de l'UMQ à ce sujet.

À propos du Caucus des municipalités locales de l'UMQ

Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 130 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont des caractéristiques distinctes de celles des municipalités de centralité. Le comité directeur du caucus est formé de madame Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge, madame Caryl Green, mairesse de Chelsea, madame Wanita Daniele, mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, monsieur Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban, monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso, monsieur Maurice Plouffe, maire de La Conception, et monsieur Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

