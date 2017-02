Cuisine Nuenza a reçu le prix Best of Houzz 2017







MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Nous sommes heureux d'annoncer que Cuisine Nuenza a remporté le prix du « Meilleur service à la clientèle » pour une deuxième année consécutive sur Houzz®, la plateforme de référence pour le réaménagement et le design intérieur. Cuisine Nuenza a été choisie par plus de 40 millions usagers mensuels qui composent la communauté Houzz®, parmi laquelle plus d'un million d'utilisateurs actifs sont des professionnels de la construction, du réaménagement et de l'industrie du design.

Le prix Best Of Houzz est décerné à chaque année dans trois catégories différentes : Design, Service à la clientèle et Photographie. Le prix Service à la clientèle est basé sur plusieurs facteurs, dont le nombre et la qualité des critiques données au professionnel par les clients en 2016.

« J'ADORE ma cuisine Nuenza. Nancy est très professionnelle & elle est une incroyable designer qui peut transformer vos besoins en réalité dans les limites de votre espace et votre budget actuels! Le design est non seulement beau, mais également fonctionnel! Une cuisine bien conçue rend le fait de cuisiner et de recevoir un vrai plaisir! Merci Nancy! » - Lisa P.

Le personnel de Nuenza est toujours prêt à prendre en charge tout type de travaux de rénovation de cuisine ou tout autre projet de cuisine sur mesure. Notre salle d'exposition à Montréal comprend les dernières tendances en matière de cuisine. Des armoires de cuisine aux comptoirs en granite, nos experts en rénovation de cuisine et notre équipe créative sont prêts à donner vie à votre projet de design.

Nous croyons fermement que les familles, qu'elles soient grandes ou petites, qui mangent ensemble restent ensemble; et c'est dans la cuisine que tout commence.

À propos de Cuisine Nuenza

Cuisines Nuenza est un spécialiste en conception de cuisines et salles de bains sur mesure. L'inspiration derrière la création d'espaces uniques et personnalisés. Comme cuisiniste à Montréal, Cuisines Nuenza guide l'esprit dans un état de quiétude, apporte équilibre et sérénité au coeur de chaque maison, en donnant vie à la cuisine.

SOURCE Cuisine Nuenza

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 14:06 et diffusé par :