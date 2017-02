Faits saillants du premier week-end du Bal de Neige







Le 39e Bal de Neige commence ce vendredi 3 février dans la région de la capitale du Canada, au plus grand plaisir des milliers de festivaliers qui en profitent chaque année. Jusqu'au 20 février, les trois sites officiels du Bal de Neige seront le théâtre d'une impressionnante variété d'activités, de spectacles et d'expositions prometteuses.

Voici un aperçu des activités qui se dérouleront au cours du premier week-end du Bal de Neige, du 3 au 5 février. Veuillez consulter notre calendrier d'activités, notre compte Facebook ou Twitter pour les avis de changement ou d'annulation d'activité.

Célébrations du Coup d'envoi

Le vendredi 3 février

Pour démarrer en beauté cette grande célébration de l'hiver canadien, une fête carnavalesque mettra de l'ambiance au parc de la Confédération et sur la scène CIBC. Cette soirée vibrante commence dès 19 h aux sons uniques de la petite DJ prodige, Évana Müren, fille du réputé DJ Carl Müren. À 19 h 30, l'artiste québécois Karim Ouellet montera sur scène et sera suivi du chanteur ontarien Coleman Hell, à 19 h 45. Les célébrations se poursuivent vers 20 h 45 avec Karim Ouellet qui revient sur scène en tant que DJ, pour faire bouger la foule au rythme de sa musique enivrante. Les prestations du Coup d'envoi seront aussi accompagnées d'un spectacle de laser qui offrira une vue sublime aux spectateurs.

Reflets de glace, au parc de la Confédération : Osez rêver!

Au cours de ce premier week-end, les visiteurs pourront :

Assister au spectacle de la série des concerts Sous-Zéro mettant en vedette Karim Ouellet et DJ Carl Müren.

Se dégourdir grâce au spectacle Ça bouge! présenté par la troupe de danse Nadia Desgagnés.

Assister au populaire Défi d'un bloc, lors duquel des sculpteurs professionnels ont deux heures pour créer une sculpture sur le thème « Osez rêver ».

Voir à l'oeuvre les sculpteurs du 30 e Concours international de sculpture sur glace « Reflets de glace », édition Coupe du Canada.

Concours international de sculpture sur glace « Reflets de glace », édition Coupe du Canada. Admirer d'imposantes sculptures de glace : l'Ours polaire, présentée par le Musée canadien de la nature, et une structure de 80 blocs sur le thème « Explorez 150 » présentée par TakingITGlobal.

Contempler l'exposition de photos de Parcs Canada intitulée « Épique. Arctique. Monts Torngat », qui montre le Grand Nord canadien sous ses plus belles facettes.

Voir l'exposition Canada C3 de la fondation Students on Ice dans la zone arctique, qui présente un périple maritime de 150 jours d'un bout à l'autre du pays.

Découvrir la culture inuit avec Nunavut Sivuniksavut.

Assister à des démonstrations culinaires et déguster des biscuits et du chocolat chaud au Café de glace Metro.

Rencontrer des amuseurs ambulants qui se promèneront dans le parc : Kumpa'nia et Papillons

Créer des sculptures avec des blocs de glace colorés et participer à la création d'une mosaïque collective, une activité présentée par la Galerie d'art d'Ottawa qui risque de plaire aux enfants.

Se faire raconter des légendes et des contes autour du feu avec le Musée Bytown.

S'amuser à découvrir comment les reptiles survivent à nos hivers froids et chercher sous la glace un petit cadeau spécial de la part du Musée canadien de la nature.

Tester leurs connaissances (et peut-être gagner des prix!) grâce au Quiz d'Historica Canada présenté par des animateurs ambulants un peu partout sur le site.

Les familles pourront aussi s'amuser à seulement quelques mètres du parc de la Confédération, à la place Marion-Dewar près de l'hôtel de ville d'Ottawa. Voici, entre autres, ce qu'elles pourront y faire :

Déguster de bonnes crêpes à l'occasion du 13 e déjeuner de crêpes annuel gratuit Enbridge.

déjeuner de crêpes annuel gratuit Enbridge. Voir en action le patineur artistique et médaillé olympique Jeffrey Buttle lors des spectacles de patinage OLG.

Patiner aux rythmes de DJ Rodrigo dans une bulle OLG.

Danser et bouger avec le groupe de percussion Baratanga! Des instruments seront disponibles pour que le public puisse participer lui-aussi au spectacle musical.

Admirer la sculpture d'anniversaire de glace de l'Union européenne.

Participer au Défi sportif des Gee Gee's de l'Université d'Ottawa et de Ringuette Canada.

Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier : Explorez nos paysages canadiens

Dans l'immense terrain de jeu hivernal qu'est le Domaine des flocons, les petits et les grands auront beaucoup d'options pour s'amuser :

Admirer les sublimes créations du Rendez-vous national de sculpture sur neige 2017.

Découvrir la culture autochtone et s'amuser dans le Village autochtone.

Découvrir des richesses insoupçonnées avec Parcs Canada et participer au Raccordement du Grand Sentier Transcanadien à la Maison Charron.

S'initier au ski alpin (activité pour les enfants de 5 à 8 ans).

Admirer la projection d'art numérique mettant en scène la belle Terre-Mère, le personnage de MosaïCanada qui se transforme au gré des saisons.

Visiter la Zone des bouts de chou, où les petits peuvent dépenser leur énergie.

Jouer à des versions géantes de jeux, comme le Tic Tac Toe et bien d'autres.

Dévaler les très populaires super glissades du Bal de Neige (Chinook, Iceberg, Glacier et Bout de chou)

Tenter de retrouver son chemin dans le labyrinthe de neige Canada 150.

Assister à un spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur.

Danser et chanter au rythme de la musique traditionnelle autour du feu avec Louis Racine et ses musiciens.

Rencontrer la famille Glamotte, les adorables mascottes poilues du Bal de Neige.

Faire un parcours à obstacles avec les animateurs de Motivate Canada.

Voir en action le surprenant duo de gigue folklorique « En 2 temps ».

Faire la rencontre de personnages hauts en couleur qui se promènent sur le site : Phil d'Ariane et Steamfunk

Se promener en traîneau à chiens.

Traverser le parc les pieds dans le vide, grâce à la méga tyrolienne gratuite du Bal de Neige.

Des animateurs ambulants seront également au parc Jacques-Cartier pour mettre les connaissances des visiteurs à l'épreuve avec le Quiz d'Historica Canada.

La patinoire du canal Rideau : 47e saison de patinage!

La patinoire du canal Rideau est un incontournable du Bal de Neige. Voici ce que les festivaliers pourront y faire lors du premier week-end :

Assister au spectaculaire triathlon annuel du Bal de Neige, qui en est cette année à sa 34 e édition.

édition. Apprendre à patiner avec les leçons gratuites de patinage Nokia.

Profiter d'un bon breuvage chaud ou se reposer à la Station du Bus-O-Neige OLG.

S'amuser dans la Zone interactive Pepsi, en participant à une course à obstacles et à d'autres activités.

Si les patineurs ont besoin d'un petit répit ou d'un point de rencontre, l'Aire de repos Nokia, à la rue Concord, et l'Aire de repos CIBC, à l'avenue Fifth, seront prêts à les accueillir.

Les partenaires du Bal de Neige : pour une programmation encore plus variée!

Cette année, près de 50 partenaires ont mis la main à la pâte pour faire du Bal de Neige une expérience encore plus riche et divertissante. Voici quelques activités ayant lieu à divers endroits à Ottawa et Gatineau, du 3 au 5 février :

La Fête Frissons au Centre Shenkman des arts

L'exposition de sculptures sur neige Blizzard ByWard Neig'Art dans le marché By

Le 26 e Concours annuel de ragoût du marché By

Concours annuel de ragoût du marché By Les Fins de semaine créatives à l'hôtel de ville d'Ottawa

Le Festibière d'hiver 2017 au Musée canadien de l'histoire

Le blizzard de Bytown au musée Bytown

La projection extérieure gratuite Unikkaagtuarniq : Contes du Nord au parc Lansdowne

Le ministère du Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de sites officiels que voici : la Banque CIBC, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, Metro Ontario, la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, Enbridge, Nokia, Tigre Géant, l'Hôtel Fairmont Château Laurier, l'Hôtel Westin Ottawa, l'Hôtel Lord Elgin, Parcs Canada, le Musée canadien de la nature, la Galerie d'art d'Ottawa, TakingITGlobal, Historica Canada, la fondation Students on Ice, Music Yukon, OC Transpo et de nombreux autres dont les membres du secteur du tourisme de la région.

Citations

« La première fin de semaine du Bal de Neige s'annonce formidable! La programmation est plus variée que jamais et saura certainement plaire à tous. J'espère que vous serez nombreux à venir célébrer l'hiver canadien avec nous! »

- L'Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

